Nicht abwarten, sondern Hausaufgaben machen









Weisenbach habe eine gewachsene Struktur, deren besonderen Charakter er bewahren möchte, bezog er sich auf seinen Wahlkampf. "In den letzten Wochen konnte ich mich gut in die neuen Aufgaben einarbeiten und habe dabei viel dazugelernt." Retsch bedankte sich auch für die Geduld, die man ihm entgegengebracht habe.

Investitionen



in die Infrastruktur



Das Haushaltsjahr 2020 stehe im Zeichen von Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Jede davon sei eine Investition in die Zukunft der Gemeinde. Ein 15-Punkte-Programm ist vorgesehen.

Größte Investition ist der Bergweg, die Gemeinde hat für Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen sowie Straßenbau 601 000 Euro veranschlagt. Nach den Sommerferien soll begonnen werden. Insgesamt werde für das "Projekt Bergweg" nach aktuellem Stand 670 000 Euro aufgewendet, kündigte der Schultes an.

Investitionsschwerpunkte für 2020 seien öffentliche, aber auch private Maßnahmen innerhalb des Landessanierungsgebiets "Ortsmitte I". Diese müssen bis April 2021 komplett umgesetzt und abgerechnet sein. Für private Modernisierungsmaßnahmen sind 90 000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Der vornehmliche Teil gelte der Sanierung des Gasthauses "Grüner Baum". Das Restaurant sei ein wichtiger Bestandteil für die Versorgung, Beherbergung und Begegnung im Ort, aber auch für Gäste.



Für neue Parkplätze in der Eisenbahnstraße sind 105 000 Euro veranschlagt, für Parkraum "In den Höfen" 75 000 Euro. Dieser sei dort im Zusammenhang mit der "absolut notwendige Errichtung der Fußgänger- und Radwegbrücke über die Murg" neu anzulegen.

Eine der größten Prioritäten habe die Weiterentwicklung des "Hirsch"-Areals". Hierzu würden Verwaltung, Gemeinderat und die Stadtentwicklungsgesellschaft STEG den weiteren Fahrplan ausarbeiten.

Im dritten Bauabschnitt sollen im Rathaus der Sanitärbereich saniert und die Außenanlage ertüchtigt werden. Dafür sind 57 000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Digitalisierung sei ein zentraler Standortfaktor für Gewerbetreibende und Privatpersonen, führte Retsch weiter aus. Der Landkreis werde noch dieses Jahr mit dem enorm wichtigen Ausbau der Breitbandversorgung für die Gewerbegebiete und Schulen beginnen. Hierfür sind dieses Jahr und für das kommende Jahr jeweils 39 000 Euro als Darlehen an den Landkreis vorgesehen. Notstromaggregat und weitere Ausstattung der Feuerwehr (48 000 Euro), Flurneuordnung Latschigbachtal (90 000 Euro) sowie Aufwendungen für Bauhof, Kindergarten, Sportanlage, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (insgesamt rund 316 000 Euro) waren weitere Investitionsbeispiele aus dem 15-Punkte-Plan, die er vorstellte. Die Lebensqualität für die Bürger würden durch dessen Umsetzung erheblich verbessert, lautete die Einschätzung des Gemeindeoberhaupts.

Auch mahnende Worte fehlten in seiner Rede nicht. Die schwächelnde Automobilbranche, aber auch die Papierindustrie bereite Sorgen. Die negative Entwicklung könnte sich auf Kaufkraft und Einkommenssteuer auswirken. Konkrete Auswirkungen seien noch nicht absehbar.

Weisenbach sei gut aufgestellt, doch warten in Zukunft große Herausforderungen - auf ihn als Bürgermeister, die Bürger, auf die Verwaltung und den Gemeinderat. Es gelte nicht abzuwarten, sondern die Hausaufgaben zu machen, verdeutlichte Retsch.

Die Mittel einer Gemeinde seien hauptsächlich durch die Steuern, Zuweisungen und Umlagen vorgegeben. Aufgrund der bedenklichen Entwicklung im Ergebnishaushalt ab 2021 seien Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Der Gemeinderat geht im Mai in eine Klausurtagung. Danach sollen die Weisenbacher bei einem Bürger-Workshop an den Überlegungen beteiligt werden. Im Sinne von "Weisenbach als Mitmachgemeinde" sei man an schlauen Ideen und konkreten Umsetzungen interessiert.