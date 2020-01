Ein Pfarrer nicht nur für die Wallfahrtskirche

- Im August hat Friedbert Böser das Pfarrhaus in Moosbronn bezogen, und er fühlt sich auch nach den ersten sechs Monaten "sehr wohl" in der neuen Umgebung. Am 14. Juli war er offiziell als Kooperator und Wallfahrtspfarrer eingeführt worden.

"Ich bin Kooperator", bringt der Geistliche unmissverständlich zum Ausdruck, dass er als Mitarbeiter der katholischen Seelsorgeeinheit Gaggenau Aufgaben übernimmt. "Ich habe 15 Jahre als leitender Pfarrer in Schutterwald gewirkt und gearbeitet und war danach in derselben Funktion sieben Jahre lang in Schwetzingen tätig", berichtet Böser. Am 30. Juni 2019 war er als Leiter der großen Seelsorgeeinheit von rund 14 000 Katholiken in Schwetzingen verabschiedet worden.

Damit wechselte Böser mit einer zweigeteilten Aufgabenstellung nach Gaggenau: Zum einen erhielt der Wallfahrtsort nach dem Weggang von Pfarrer Ulrich Förderer nach fast zwei Jahren wieder einen Geistlichen, und zum anderen erfüllt Böser als Diözesanpräses Aufgaben in der katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). "Ich will mich in Zukunft auf die Arbeitnehmer-Seelsorge und die katholische Arbeitnehmerbewegung konzentrieren, und dafür bin ich in der Erzdiözese Freiburg viel unterwegs."

Böser, der damit viele Termine zwischen Freiburg, Mannheim, Moosbronn und Tauberbischofsheim absolviert, will die Kirche in der Arbeitswelt präsenter machen. Bereits in seiner Dienstzeit in Schutterwald von 1997 bis 2012 war er als Diözesanpräses der KAB tätig. "Und da in einer Pfarrstelle schlichtweg die Zeit dafür fehlt, habe ich mit dem Bischof darüber gesprochen, wodurch schlussendlich diese aktuelle Lösung gefunden wurde." Fixiert sind nun die Gottesdienste in der Wallfahrtskirche in Moosbronn, für die er freitagvormittags und sonntagvormittags zuständig ist.

Erst Stammheim, dann Studium in Freiburg



Für Böser, der nach dem



Abitur bei der Bundeswehr diente und eine Ausbildung zum Diplom-Rechtspfleger (FH) absolvierte, war es zunächst nicht absehbar, dass er einmal Pfarrer wird. Vier Jahre war er beim Strafvollzug in Stammheim. "In der Justizvollzugsanstalt Stuttgart war ich zuständig für die Erstellung und Bearbeitung der Gefangenenakten von der Aufnahme in die Haftanstalt bis zur Entlassung. Das ist ein klassischer Verwaltungsjob. Allerdings halt hinter Gittern. Und immer in der Spannung, dass gerade im Bereich der Untersuchungshaft ja für jeden Gefangenen die Unschuldsvermutung gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung", erinnert er sich.

Diese Zeit habe ihn geprägt. Auch deshalb, weil es seine erste Arbeitsstelle nach der Rechtspfleger-Ausbildung war. "Und als ich 1985 Beamter auf Lebenszeit wurde, habe ich gekündigt und angefangen, Theologie zu studieren." Das Studium führte ihn für vier Semester nach Freiburg. Danach wechselte der 1958 in Forst bei Bruchsal geborene Böser für zwei weitere Semester nach Wien und wurde 1997 erstmals Pfarrer mit eigener Gemeinde in Schutterwald.