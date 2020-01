Welle der Solidarität im Murgtal

Gernsbach - Mittagspause? Feierabend? Matthias Mörmann konnte beides seit acht Tagen vergessen. Gestern nahm der Sprecher der Schwimmbad-Initiative Lautenbach (SIL) einen Tag Urlaub vom Büro. Am "Ausnahmezustand" änderte dies freilich wenig, weil weiterhin ab 16 Uhr bis fast Mitternacht das Telefon ununterbrochen klingelte. Eine Welle der Solidarität brach über die SIL herein, seit der Gemeinderats-Antrag der AfD auf Schließung des Schwimmbads publik wurde.



Mörmann ist deshalb froh, wenn die Gemeinderatssitzung am Montag endlich um 18 Uhr beginnt. "Es muss eine Entscheidung fallen", will der ehemalige Top-Amateur-Fußballer das leidige Thema abschließen - am besten natürlich erfolgreich. Dass dies gelingt und das kleine Idyll als Begegnungsstätte erhalten bleibt, dafür sprechen nicht nur all die Sympathiekundgebungen: "Ich hätte nicht gedacht, dass die Anteilnahme im Murgtal so riesig ist", berichtet Mörmann von "unzähligen Anrufen" aus benachbarten Orten, tausendfacher Unterstützung auf Facebook und sogar durch Lautenbacher Kinder, die Plakate und T-Shirts für den Erhalt ihres Treffpunkts kreierten.

Mörmann weiß jedoch, dass all dies vergebens bleibt, wenn die Mehrheit des Gemeinderats die Sanierung für rund 900 000 Euro für zu teuer hält für den klammen Stadtsäckel (siehe Bericht rechts). Deshalb putzte er die letzten Tage Klinken beziehungsweise die Gemeinderäte gaben sich die Klinke bei ihm daheim in die Hand. Das scheint sich zu lohnen: Selbst Wackelkandidaten plädieren wieder für den Erhalt aller vier Bäder in Gernsbach.

"Jede Partei hielt eine Sondersitzung ab", erzählt Mörmann und ist zuversichtlich, jetzt eine "knappe Mehrheit" (siehe "Zum Thema") für den Erhalt des ehrenamtlich geführten Freibads zu finden. "Es sieht nun besser aus", freut sich der SIL-Sprecher und fürchtet lediglich, dass ein Antrag auf geheime Abstimmung gestellt wird - und sich dann Versprechen als Lippenbekenntnisse entpuppen könnten.

Unabhängig vom Ausgang: Die Quittung für ihren Antrag könnte die AfD bei der nächsten Landtagswahl in dem 600-Seelen-Örtchen erhalten. Jeder fünfte Lautenbacher (19,1 Prozent) dürfte sein Votum von 2016 pro AfD überdenken.