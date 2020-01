'Stromer' teilen für besseres Klima

Weisenbach

Mobil mit Elektro-Autos Weisenbach (mm) - Elektro-Autos sind größtenteils noch teuer in der Anschaffung. Abhilfe kann Carsharing, das gemeinsame Nutzen eines Fahrzeugs, bieten. Am Donnerstag gibt es Informationen in Weisenbach im Gemeinderat, Fahrzeuge werden präsentiert (Foto: Deer GmbH). » Weitersagen (mm) - Elektro-Autos sind größtenteils noch teuer in der Anschaffung. Abhilfe kann Carsharing, das gemeinsame Nutzen eines Fahrzeugs, bieten. Am Donnerstag gibt es Informationen in Weisenbach im Gemeinderat, Fahrzeuge werden präsentiert (Foto: Deer GmbH). » - Mehr

Stuttgart

Daimler rechnet mit weiteren Milliardenkosten Stuttgart (red) - Die Dieselaffäre kommt den Autobauer Daimler nochmals deutlich teurer zu stehen als bisher gedacht. Für 2019 rechne man mit weiteren 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten, teilte der Konzern am Mittwoch in Stuttgart mit (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Dieselaffäre kommt den Autobauer Daimler nochmals deutlich teurer zu stehen als bisher gedacht. Für 2019 rechne man mit weiteren 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten, teilte der Konzern am Mittwoch in Stuttgart mit (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Weisenbach

Energie und Elektro-Autos Weisenbach (mm) - Bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 23. Januar, stehen außer der Haushaltseinbringung die Vorstellung des Energieeffizienznetzwerks Regio-Energie sowie Elektro-Carsharing auf der Tagesordnung. Ab 18 Uhr können Autos besichtigt werden (Foto: rag). » Weitersagen (mm) - Bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 23. Januar, stehen außer der Haushaltseinbringung die Vorstellung des Energieeffizienznetzwerks Regio-Energie sowie Elektro-Carsharing auf der Tagesordnung. Ab 18 Uhr können Autos besichtigt werden (Foto: rag). » - Mehr