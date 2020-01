Schaurig-närrisches Treiben in den Straßen von Schmalzloch Gaggenau (red) - Ein Narrenspektakel wird es am Samstag, 1. Februar, geben, wenn sich um 16.11 Uhr anlässlich des 44-jährigen Bestehens der "Fürig Barthel" ein Dämmerungsumzug durch das Hördener Hinterdorf in Bewegung setzen wird. Rund 70 Maskengruppen, Guggemusiken und Spielmannszüge mit über 1500 Teilnehmern sind dabei. (red) - Ein Narrenspektakel wird es am Samstag, 1. Februar, geben, wenn sich um 16.11 Uhr anlässlich des 44-jährigen Bestehens der "Fürig Barthel" ein Dämmerungsumzug durch das Hördener Hinterdorf in Bewegung setzen wird. Rund 70 Maskengruppen, Guggemusiken und Spielmannszüge mit über 1500 Teilnehmern sind dabei. Am Ende des Umzugs geht es in die Flößerhalle und in das Närrische Dorf auf dem südlichen Parkplatz. Die Narrenzunft Hörden als Veranstalter und die Fürig Barthel als Ausrichter weisen darauf hin, dass es sich dort um eine Ü-18-Veranstaltung handelt. Das Narrendorf mit Partyzelt öffnet bereits um 12.11 Uhr. Dort wartet ein kulinarisches Angebot, ebenso später an der Umzugsstrecke, wo es an der Einmündung der Rusellstraße sowie an der Flößerhalle eine Moderation mit Vorstellung der Umzugsteilnehmer geben wird. Die Umzugsstrecke führt von der Brunnenäckerstraße über die Humboldtstraße, St.-Bernhard-Straße und dann über die Hördener Straße zur Flößerhalle. Die Straßensperrung beginnt bereits um 12 Uhr. Besucher über zwölf Jahre werden an den Kassenstellen um einen Obolus von zwei Euro gebeten. Damit ist auch der Eintritt ins Närrische Dorf abgegolten. In der Flößerhalle gibt es bis in den Abend hinein ein abwechslungsreiches Programm, gestaltet von zahlreichen Guggemusiken; auch Tanzbeiträge werden zu sehen sein. Wissend, dass es bei ähnlichen Veranstaltungen in der Region zu Problemen durch Besucher gekommen ist, haben die Veranstalter mit Stadtverwaltung, Polizei, Rotem Kreuz und Feuerwehr ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt, das durch ein professionelles Security-Unternehmen und die Gruppe "Halt" des Landkreises Rastatt ergänzt wird. "Wir wollen, dass alle Besucherinnen und Besucher entspannt fastnachtliches Brauchtum erleben können", betonen die Veranstalter. Zusatzzüge wird der Karlsruher Verkehrsverbund für Spätheimkehrer um 1.03 Uhr in Richtung Rastatt und um 2.04 Uhr in Richtung Forbach einsetzen.

