Viel Pubertät am Ende der Geduld

Iffezheim



Sozialarbeiterin legt Bericht vor Iffezheim (mak) - Schulsozialarbeiterin Anja Habermann, die Kinder an der Maria-Gress-Schule und an der Grundschule betreut, hat im Iffezheimer Rat ihren Jahresbericht vorgelegt. Die Zahl der psychischen Probleme, speziell bei Mädchen, sei leicht gestiegen (Foto: Archiv). » Weitersagen (mak) - Schulsozialarbeiterin Anja Habermann, die Kinder an der Maria-Gress-Schule und an der Grundschule betreut, hat im Iffezheimer Rat ihren Jahresbericht vorgelegt. Die Zahl der psychischen Probleme, speziell bei Mädchen, sei leicht gestiegen (Foto: Archiv). » - Mehr