Teamarbeit wird im Verein großgeschrieben Forbach (ww) - In harmonischer Runde trafen sich zahlreiche Mitglieder des Freizeitclubs "Alte Abtei" zur turnusgemäß anstehenden Jahreshauptversammlung. Rückblickend auf das Jahr 2019 wussten Vorsitzender Sebastian Künstel und Schriftführer Timo Wörner von zahlreichen Aktivitäten zu berichten. (ww) - In harmonischer Runde trafen sich zahlreiche Mitglieder des Freizeitclubs "Alte Abtei" zur turnusgemäß anstehenden Jahreshauptversammlung. Rückblickend auf das Jahr 2019 wussten Vorsitzender Sebastian Künstel und Schriftführer Timo Wörner von zahlreichen Aktivitäten zu berichten. Höhepunkt war dabei der Vereinsausflug der 24-köpfigen Reisegruppe "Abtei goes to Malle" auf die spanische Ferieninsel. Zur Sommernachtsparty und zur fünften Open-Air-Winterparty fanden sich bei abwechslungsreichen Programmbeiträgen und vielfältigen kulinarischen Angeboten zahlreiche Besucher ein. Aktiv beteiligten sich Sportler der "Alten Abtei" am Vereinspokalschießen, am Volleyballturnier sowie am Elfmeterturnier der örtlichen Vereine. Hervorzuheben ist die Beteiligung am Mediator-Lauf in Horb. Auch an der erstmals gemeinsam gestalteten Dorfweihnacht, der öffentlichen Weihnachtsfeier in der Langenbrander Festhalle, beteiligte sich der Freizeitclub "Alte Abtei". Teamarbeit im Verein und für die Dorfgemeinschaft ist dem Vorsitzenden Sebastian Künstel wichtig, und gerade für die Beteiligung an der Dorfweihnacht lobte Ortsvorsteher Roland Gerstner die Verantwortlichen des Vereins. Denn nur durch das Zusammenwirken von Freizeitclub mit Turnverein, Musikverein, Rad- und Motorsportverein und Obst- und Gartenbauverein konnte an der bei der Dorfgemeinschaft beliebten Veranstaltung festgehalten werden. Fünf Vorstandssitzungen waren 2019 erforderlich. Durch drei Eintritte und einen Austritt stieg die Mitgliederzahl auf 331. Dem Kassenbericht von Christian Gerstner waren umfangreiche Buchungen und zahlenmäßige Bewegungen zu entnehmen. Er schloss das Jahr mit einem leichten Plus ab, das der soliden Vereinsrücklage zugeführt wurde. Kassenprüfer Nicolas Gerstner zeigte sich daher zufrieden. Tradition hat die Vereinsmeisterschaft beim Freizeitclub "Alte Abtei" Langenbrand. Erneut ging es um Schießen, Minigolf, Kegeln und Dart. Mit 41 Teilnehmern war die Resonanz überaus positiv. Als beste Frau konnte Regina Roflik mit 160 Punkten ausgezeichnet werden. Bei den Herren landete auf Platz drei Patrick Künstel mit 180 Punkten. Den zweiten Platz belegte Marius Künstel mit 190 Punkten. Vereinsmeister wurde Mario Götz mit 220 Punkten. Die Wahlen unter Leitung des Ortsvorstehers Roland Gerstner, der sich beim Verein für all die vielfältigen Aktivitäten bedankte, brachten nur geringfügige Veränderungen. So wurden der zweite Vorsitzende Marc Roflik und Kassierer Christian Gerstner in ihren Ämtern bestätigt. Kommissarisch zunächst auf ein Jahr wurde die Riege der Beisitzer um Lisa Gerstner und Simon Gerstner verstärkt. Den Verein in der Arbeitsgemeinschaft der Langenbrander Vereine vertritt weiterhin Sebastian Künstel. Anstelle von Christian Künstel ist nunmehr Christian Gerstner der weitere Vertreter. Seit wenigen Wochen bietet der Verein wiederum am Samstagnachmittag den Abtei-Sport in der Langenbrander Turnhalle an. Erstmals lädt der Verein am 8. August 2020 zur Langenbrander Bierbörse mit Beachparty auf den Festplatz ein. Schon obligatorisch hat die Open-Air-Winterparty am 21. November 2020 ihren Platz im dörflichen Veranstaltungsreigen. Zur Familienwanderung trifft man sich am 18. April. Die Wettbewerbe um die Vereinsmeisterschaft finden mit dem Schießen im Schützenhaus in Weisenbach am 16. Mai, dem Minigolf in Bad Rotenfels am 1. August, dem Kegeln im "Murgtäler Hof" am 7. November und dem Dart am 4. Dezember im "Ochsen" statt.

