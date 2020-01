Stadtwerke werden eigenständig

Bühl

Bühl soll sicher Rad fahren Bühl (naf) - Auf insgesamt 72 Kilometern erstreckt sich das Bühler Radwegenetz. Mit dem Programm "Bühl fährt Rad" will die Stadtverwaltung den Radverkehr sicherer gestalten. Die neueste Aktion sind Aufkleber, die auf den toten Winkel an Lkw aufmerksam machen (Foto: naf).

Weisenbach

Elektroautos gemeinsam nutzen Weisenbach (mm) - Demnächst wird es ein erweitertes Angebot zur Elektromobilität in Weisenbach geben. Dort wird künftig ein Elektroauto zur gemeinschaftlichen Miet-Nutzung zur Verfügung stehen. Das E-Carsharing war Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung (Foto: rag).

Rastatt

Förcher Wasser weiter PFC-belastet Rastatt (red/ema) - Förcher Wasser ist weiterhin nicht so weit von PFC befreit, dass es den Grenzwerten entspricht. Für den Einbau eines Filters wird noch auf bestellte Teile gewartet. Wann die neue Technik zur Reinigung des Wassers in Betrieb gehen kann, ist noch offen (Symbolfoto: dpa).