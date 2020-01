Schwimmbad

Gernsbach - Die Lautenbacher haben den Gernsbacher Gemeinderat nachhaltig beeindruckt: Mehr als 300 Demonstranten rückten gestern Abend an, um vor und im Rathaus lautstark mit Trillerpfeifen und Plakaten den Erhalt des Schwimmbads in Lautenbach zu fordern. "Die Kulisse ist faszinierend! Es macht mich stolz, was so ein kleiner Ort auf die Beine stellt", freute sich der Lautenbacher CDU-Gemeinderat Dirk Preis über die Bürgerbewegung.





Die Aktion der Schwimmbad-Initiative Lautenbach (SIL), die bereits ab 17.15 Uhr vor dem Rathaus Flagge für ihren Schwellwoog-Treff zeigte, hatte vor allem Erfolg: Sogar Ernst-Dieter Voigt von der AfD knickte ein und zog seinen Antrag zurück, das Schwimmbad wegen der hohen Sanierungskosten von 920 000 Euro Ende 2020 zu schließen. Den Pensionär dürfte nicht nur die Masse, die den Ratssaal und den ganzen Flur stundenlang dicht füllte, dazu gebracht haben.

Nach zahllosen Gesprächen von SIL-Sprecher Matthias Mörmann mit Gemeinderäten war auch die Stimmung im Gremium gekippt. Es zeichnete sich keine Mehrheit mehr dafür ab, obwohl Stadtkämmerer Benedikt Lang Minuten zuvor bei der Vorlage des Haushalts für 2020 eindringlich wegen der klammen Stadtkasse für die Schließung des kleinsten der vier Gernsbacher Freibäder plädiert hatte - und Bürgermeister Julian Christ war trotz aller Neutralitätsbekundungen offensichtlich auch dafür. Ansonsten bekannten sich nur noch Teile der SPD zum AfD-Antrag. Die CDU um Preis und die Grünen waren sowieso dagegen - und die Freien Bürger um Uwe Meyer schwenkten auch auf den Kurs ein, nachdem die FBVG-Räte Tage zuvor noch uneins waren.

Am nachdenklichsten dürfte Voigt jedoch seine eigene Partei gemacht haben: Bereits vor der Abstimmung hatte sich die Gernsbacher AfD gegen seinen Antrag gewandt. In einer Mitteilung gegenüber dem Badischen Tagblatt legten Wolfgang Dorn, Roswitha Lipp und Raimund Scudlik Wert auf die Feststellung: "Ernst-Dieter Voigt ist über die AfD in den örtlichen Gemeinderat Gernsbach gewählt worden und ist demnach bei Entscheidungen nur seinem Gewissen verpflichtet. Sein Antrag auf Auflösung des Stadtteilbades mag demnach seiner persönlichen Einschätzung entsprechen. Wir weiteren AfD-Mitglieder, die ebenfalls für den Gemeinderat Gernsbach kandidierten, distanzieren uns entschieden von dem Antrag von Herrn Voigt. Die AfD hat grundsätzlich eine positive Einstellung zur Stärkung des ländlichen Raumes wie auch zu den örtlich ehrenamtlich engagierten Mitgliedern, die eine gute Arbeit zum Zusammenhalt der Ortsgemeinschaften beitragen." Dies trug Lipp auch so gestern in der Bürgerfragestunde vor.

Voigt erhielt noch einen weiteren Schuss vor den Bug: Er habe die "Meinung der örtlichen AfD nicht eingeholt". Womöglich stimme er für "Bürgermeister Christ - nicht aber für die örtliche AfD", betonten die drei Unterzeichner. Die AfD, die 2016 bei der Landtagswahl in Lautenbach 19,1 Prozent der Stimmen erhalten hatte, sieht sich auf der Seite der "sehr aktiven" SIL und nicht auf der "einseitigen Erklärung eines auf Publizität bedachten Gemeinderats".

Der Bürgermeister selbst hatte betont, er werde sich bei der Abstimmung enthalten, weil "zwei Herzen in meiner Brust schlagen" - einerseits wegen der städtischen Finanzen und der einzigen freiwilligen Aufgabe, die man streichen könne im Vergleich zu Pflichtaufgaben, andererseits wegen des bürgerschaftlichen Engagements, das die SIL beim Freibad zeige.

Zuvor hatte Mörmann sachlich vorgetragen, was Lautenbach alles verloren hatte, zuletzt den Kindergarten 2011. "Das Schwimmbad ist das Einzige, was uns blieb!" Es sei seit Jahrzehnten als "Schwimmbad mit Herz gelobt" worden, nun entscheide der Gemeinderat "heute, ob das Herz weiterschlägt". Ein erhöhter Puls vor der Abstimmung blieb Mörmann erspart. Danach genoss der SIL-Sprecher den Triumph so still, wie er zuvor ruhig mit allen gesprochen hatte. Hauptsache, das "Herz" in Lautenbach pocht weiter.