Facetten einer schillernden Persönlichkeit

Im Paris des Jahres 1831 setzt die Handlung ein: Eine junge Frau in Männerkleidung betritt die Redaktion der renommierten Pariser Tageszeitung Le Figaro. "Eine total spannende Frauenfigur", so Beate Rygiert, "ein freier Geist, gebildet, großherzig, die sich mit den gesellschaftlichen Zwängen ihrer Zeit kompromisslos auseinandersetzte und bedingungslos liebte." Treusorgende Mutter von zwei Kindern, Alleinverdienerin, aus den Zwängen einer unglücklichen Ehe ausgebrochen und aufgebrochen zum Neustart in Paris. Beate Rygiert lächelt: "Da wäre ich gern dabei gewesen, einmal abgesehen von der Cholera und den in der sogenannten ,Schlammstadt' für uns unvorstellbaren hygienischen Zuständen."

Schon als junge Klavierschülerin, die Chopins Werke übte, war sie von dieser außergewöhnlichen Frau fasziniert, die mit dem berühmten Komponisten eine stürmische Liebesbeziehung verband. Mit dem Auftrag des traditionsreichen Aufbau-Verlags, seiner Reihe ,Spannende Frauenfiguren in der Literatur" ein Buch über George Sand hinzuzufügen, haben sich für Rygiert die Dinge "auf wundersame Weise zusammengefügt".

In ihrem behaglichen, weitläufigen Domizil tauchte die Schriftstellerin und Malerin für ein Jahr in die Welt dieser hochkomplexen Frauenfigur ein. Die sich ein männliches Pseudonym zulegte, um in einer von Männern geprägten Gesellschaft ernst genommen zu werden.

Ihre Augen sprühen, wenn Beate Rygiert von George Sand erzählt: Von einer Frau, die sich verwirklichen wollte und Tabubrüche nicht scheute, mutig, vielseitig begabt, eine Kämpfernatur. Unter ihrem Pseudonym schrieb sie neben zahllosen sozialkritischen Artikeln mehr als 100 Romane und war bald die meistgelesene Autorin Frankreichs. Den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder verdiente sie als Journalistin, nachts schrieb sie an ihren Romanen. Besessen von der Leidenschaft für Worte, "auf der Suche nach der Sprache der Liebe". Eine Vordenkerin in Sachen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, kämpfte sie ebenso gegen die Ungleichheit zwischen Volk und Adel, Heuchelei und moralische Schranken.

Intensive



Spurensuche



In ihrem Buch hat sich Beate Rygiert in einen wichtigen Abschnitt von George Sands Leben besonders tief eingearbeitet und eingefühlt. Ihre intensive Spurensuche widmete sich den Jahren zwischen 1831 bis 1839, "einer sehr bewegten Zeitspanne auf vielen Ebenen". In die auch die große Liebe zu Chopin fiel und sich im Salon von George Sand bedeutende Künstler wie Balzac, Dumas, Heine, Liszt nebst Pariser Bohème versammelten.

Die Herausforderungen beim Schreiben eines historischen Romans sind laut Rygiert mannigfaltig und akribische Recherchen unabdingbar. Die historischen Fakten müssen stimmen. Allein Alltagsdetails zusammenzutragen sei mühsam, aber dennoch ungeheuer spannend. "Alles, was ich beschreibe, muss authentisch sein. Je hautnaher, desto stimmiger muss es sein." Wie lebte eine alleinerziehende Mutter mit Kindern im Paris jener Zeit? Gab es damals schon einen Eiffelturm? Oder Feuerzeuge, wurde doch öffentlich geraucht?

Mit Hilfe "wunderbarer Sekundärliteratur", auch französischer, nahm das Porträt von George Sand zunehmend Gestalt an. Neugier und Leidenschaft sind ihre Triebfedern, für das Schreiben ebenso wie für die Malerei.

Über ihr nächstes Buchprojekt verrät Beate Rygiert nicht viel. Ja, es sei bereits in Arbeit, sagt sie lächelnd. Rygiert reist gern, im wirklichen Leben ebenso wie in ihrem Leben als Autorin. Man darf gespannt sein, wohin ihre literarische Reise sie diesmal führt. Der Roman "George Sand und die Sprache der Liebe" ist als Taschenbuch und auch als E-Book erhältlich.