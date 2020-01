In Hörden geht das Schnurren los

Termine: Jeweils donnerstags geht es in der Flößerhalle und umliegenden Lokalitäten rund. Termine: 30. Januar, 6., 13. und 20. Februar (Schmutziger Donnerstag). Beginn jeweils 19.01 Uhr. An allen vier Abenden in der Halle legt DJ Andi auf. Livemusik gibt es nicht mehr.

Lokalitäten: Für die Flößerhalle haben sich die Schnurrvereine - in diesem Jahr Gesangverein, Musikverein, Turnverein und Feuerwehr - nach eigenem Bekunden einiges zum Ambiente einfallen lassen. Für traditionelle "Schlempen" gibt es eine Überraschung.

Während sich in der Halle bislang erfahrungsgemäß die sehr jungen Fastnachter ab 16 Jahren tummeln, können die etwas Älteren und die Junggebliebenen traditionell über der Straße Unterschlupf finden:

Der Ochsenkeller öffnet von 21 bis 4 Uhr für Leute ab 18 Jahren. Im Zwitscherkeller sind zu denselben Zeiten Gäste ab 25 Jahren willkommen. Das Casa Rustica (ehemals Anker) bietet an allen vier Donnerstagen für Tanzfreudige Livemusik mit Richard.

Alkoholverbot im Freien: Gegen übermäßigen Alkoholkonsum hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen. Danach ist der Konsum von Alkohol jeweils ab 17 Uhr im Ortskern zwischen B 462, Flößersteg, Landstraße und Stadtbahn einschließlich der Stadtbahnhaltestelle, Klingelbergstraße, Landstraße, Weinauer Straße verboten. Ausgenommen sind die gastronomischen Betriebe. Auch in Fahrzeugen ist Alkoholkonsum verboten.

Für Minderjährige ist um Mitternacht Schluss



Die Stadt weist darauf hin, dass in diesem Bereich alkoholische Getränke beschlagnahmt werden können. Halt-Teams und Polizei sind unterwegs, ebenso ein Sicherheitsdienst. "Wir wollen eine fröhliche Fastnacht und keine Gelage", betonen die Vereine.

Party-Pass: Mit ihm erhalten Jugendliche von 16 bis 18 Jahren Zugang in die Flößerhalle. Um die Kontrolle am Eingang zu passieren, ist es notwendig, dass Besucher zwischen 16 und 18 sich im Vorfeld den Party-Pass besorgen (Version Landkreis Rastatt).

Dieser Party-Pass ist nur in Verbindung mit dem Personalausweis gültig, weil beide Dokumente auf Übereinsti mmung kontrolliert werden. Der Party-Pass wird an der Abendkasse hinterlegt. Weil Besucher unter 18 Jahren die Veranstaltung um 24 Uhr verlassen müssen, nehmen sie ihren Party-Pass an der Abendkasse wieder in Empfang. Ein nicht rechtzeitig abgeholter Pass wird an das zuständige Bürgermeisteramt geschickt. Es folgt Kontaktaufnahme mit den Eltern mit dem Hinweis, dass der Verdacht des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz vorliegt. Bei der verspäteten Rückgabe fallen Gebühren an. Ein mit falschen Daten ausgefüllter Party-Pass wird vom Sicherheitspersonal an Ort und Stelle für alle sichtbar einbehalten und entwertet.

Hat ein Besucher keinen Party-Pass, kann er freiwillig auch seinen Personalausweis hinterlegen. Ansonsten bleibt ihm der Zutritt verwehrt. Den Pass gibt es unter:

www.partypass.de