"Ich kam mir vor wie beim Rodeo-Reiten"

Ungeklärt geblieben waren beim ersten Verhandlungstag der genaue Hergang in einem Partyzelt vor der Stadthalle, in dem bei der Keilerei einem Barkeeper eine Bierflasche über den Kopf gezogen wurde, und die Verwendung eines Messers, das am Ort der Polizeikontrolle bei der Waldbachschänke sichergestellt werden konnte. Auf letzterem wurden Blutspuren des 28-Jährigen gefunden.

Er hat zugegeben, das Messer in der Hand gehabt zu haben. Allerdings sei es nicht seins gewesen. Er habe das Messer lediglich im Rahmen der undurchsichtigen Szenerie auf dem Boden gefunden und anschließend weggeworfen, um Schlimmeres zu verhindern. Das nachgewiesene Blut von ihm rühre wohl von einer Schnittwunde her, die er sich im Zuge der Auseinandersetzung im Partyzelt durch eine abgebrochene Flasche zugezogen habe.

Messer mit Blutspuren



am Tatort



Die beiden Polizisten, die gestern vor dem Amtsgericht zum Tathergang befragt wurden, haben von dem Messer nichts mitbekommen. Sie wollten mit weiteren Kollegen die Personalien des Angeklagten und dessen Kumpels feststellen, wogegen diese teils massiven Widerstand leisteten. Der Mann aus Forbach habe zunächst nur versucht, die Beamten auf Distanz zu halten, erinnerte sich der 21-jährige Polizeikommissar-Anwärter an besagten Abend auf dem Altstadtfest. Sein Kollege bestätigte dies, betonte aber, dass der Angeklagte im Zuge der Kontrolle immer aggressiver geworden sei. Das Ganze gipfelte dann darin, dass er zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden musste.

Trotzdem habe sich der junge Mann weiter gewehrt, selbst als er im Dienstfahrzeug bäuchlings auf der Rückbank gelegen habe. "Ich kam mir vor wie beim Rodeo-Reiten", schilderte der 57-jährige Polizeikommissar vom Revier Gaggenau die Vehemenz, mit der ihm der Angeklagte zu schaffen gemacht habe. Dadurch habe sich der Kommissar wahrscheinlich auch die schwere Rippenprellung zugezogen, wegen derer er nach dem Vorfall zehn Tage lang dienstunfähig war.

"Es tut mir leid", entschuldigte sich der Angeklagte bei den beiden Polizisten. Er sei mit seiner Verlobten und der gemeinsamen Tochter sowie den beiden Freunden aus Baden-Baden auf dem Altstadtfest gewesen und habe niemanden geschlagen. Vielmehr sei er bei der Keilerei in dem Partyzelt als Schlichter in Erscheinung getreten. Warum er bei der anschließenden Kontrolle in Höhe der Waldbachschänke nicht einfach seinen Ausweis vorgezeigt habe, konnte er auf Nachfrage nur so erklären: "Meine Kumpels hatten eine Auseinandersetzung mit der Polizei, ich wusste nicht, was ich tun soll!" Zum Tatzeitpunkt war der 28-Jährige alkoholisiert, ein späterer Test ergab 0,86 Promille.

Die Staatsanwaltschaft plädierte wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung auf eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro. Richter Koch blieb mit seinem Urteil (600 Euro Geldstrafe) deutlich darunter, weil er bei der Körperverletzung keinen Vorsatz erkannte. Zudem hatte der Angeklagte strafrechtlich eine weiße Weste. Das Urteil ist rechtskräftig, weil es beide Seiten akzeptierten.

Anders ist dies im Fall des 27-Jährigen, der vor drei Wochen verurteilt worden war. Er hat Rechtsmittel eingelegt, wie Koch gestern informierte.