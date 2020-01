Beine und Seele baumeln lassen

Rastatt

Gutachter prüfen Klinik-Struktur Rastatt (dm) - Im Ringen um eine zukunftsfähige Struktur für das Klinikum Mittelbaden hat der Aufsichtsrat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das mehrere Alternativen in den Blick nimmt. Dabei spielt der Erhalt der drei Akut-Standorte ebenso eine Rolle wie ein Neubau (Foto: av).

Schwimmbad bleibt erhalten Gernsbach (ham) - Das Schwimmbad in Lautenbach bleibt über das Jahr 2020 erhalten. Mehr als 300 Lautenbacher demonstrierten am Montagabend vor der Gemeinderatssitzung in Gernsbach (Foto: Metz) mit Erfolg: Die AfD zog ihren Antrag auf Schließung zurück.

Kreishandwerker vor Wandel Rastatt (ema) - Die Kreishandwerkerschaft repräsentiert die Interessen von mehr als 700 Betrieben in 16 Innungen im Landkreis Rastatt und in Baden-Baden. Der neue Kreishandwerksmeister Hans-Albert Fritsch will den Verbund jetzt moderner ausrichten (Foto: ema).