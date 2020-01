Zuständig vom Pflaster bis zum Papierstau

Anfängliche Vorbehalte gegen die Tätigkeit im Schulsekretariat sollten sich damals schnell zerstreuen. "Mir hat es im Rathaus gut gefallen", erzählt Heckele im Gespräch. Sechs Jahre lang, von 1990 bis 1996, arbeitete die Verwaltungsangestellte zunächst im Einwohnermelde- und Passamt sowie später im Hauptamt der Weisenbacher Gemeindeverwaltung.

Die in Karlsruhe geborene Wahl-Murgtälerin verbrachte ihre Jugend in Rheinstetten-Forchheim. Zur Verwaltungsangestellten wurde Heckele im Landratsamt in Karlsruhe ausgebildet, wo sie anschließend im Haupt- und Personalamt tätig war.

Die nächste Station ihrer beruflichen Laufbahn war in der Verwaltung des Arbeitsamts Wiesbaden angesiedelt. Notwendig wurden der Arbeitsplatzwechsel und Umzug in die Landeshauptstadt von Hessen nach der Heirat. Ihr Mann Joachim arbeitete in einem Ingenieurbüro in Frankfurt, was einige Auslandsaufenthalte mit sich brachte.

Eine Stellenausschreibung einer Gausbacher Baufirma, zufällig entdeckt in der Tageszeitung während eines Besuchs in der alten Heimat, brachte die zwischenzeitig dreiköpfige Familie 1982 ins Murgtal nach Forbach. Die Geburt der zweiten Tochter war 1983.

Mit ihrer Versetzung vom Rathaus in das Schulsekretariat habe sie damals nicht gerechnet. Doch die Aufnahme in die Schulgemeinschaft erfolgte rasch, und die neue Arbeit entwickelte sich schnell zum Traumjob. "Ich bin hier zuständig vom Pflaster bis zum Papierstau im Kopierer", fasst Heckele knapp ihre Tätigkeit zusammen. Sie zeigt ein Bild, darauf ist eine Sekretärin mit sechs gleichzeitig in Aktion befindlichen Armen abgebildet. "So ungefähr sieht meine Tätigkeit ebenfalls aus", meint sie schmunzelnd.

Sie ist diejenige, die tröstet, wenn ein Kind gestürzt ist, auch ist sie Puffer zwischen Eltern und Lehrern. Aller vorhandene Frust werde zunächst bei ihr abgeladen, erzählt die zukünftige Ruheständlerin weiter. Um möglichst schnell Wogen zu glätten und Auskunft geben zu können, habe sie immer versucht, alles mitzubekommen, blickt sie zurück.

Zu ihren schlimmsten Erlebnissen zählt sie den Kollaps einer Lehrerin. Doch auch Schönes durfte sie erleben. Dazu gehören unter anderem zwei Mädchen, die regelmäßig Gründe suchten, um im Schulsekretariat auftauchen zu können. Vom Landschulaufenthalt schickten diese ihr auch prompt eine Karte. Darauf stand: "Du wolltest eine Karte, hier hast Du sie." An der Seite des ehemaligen Schulleiters Adi Marxer zog es sie an der Fastnacht zur Rathausstürmung.

Streng genommen ist ihr Abschied aus dem Schulleben ein Vorruhestand. Die Zeit sei schnell vergangen, resümiert Heckele. Zwischenzeitlich besuchten schon die Kinder von ehemaligen Schülern die Belzerschule. Die Sängerin beim Coro da Capo zeigt sich neugierig auf die Zukunft und freut sich auf mehr Zeit mit ihren drei Enkeln.