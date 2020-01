Flößerbrücke wird dieses Jahr saniert

Von Ulrich Jahn



Gaggenau - Läuft alles nach Plan, könnte im Juli dieses Jahres mit der Sanierung der Flößerbrücke in Hörden begonnen werden. Laut Schätzung eines Fachbüros kostet die Maßnahme 535 000 Euro. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am kommenden Montag die Thematik erörtern und einen entsprechenden Beschluss fassen.



Bereits bei einer Hauptprüfung im Dezember 2017 waren Schäden an der Flößerbrücke festgestellt worden. In einer Sonderprüfung im November 2018 und einer "ortsbezogenen Schadensanalyse" im Dezember 2018 war das Bauwerk weiter untersucht worden. Damals waren laut Sitzungsvorlage "so gravierende Schäden" festgestellt worden, dass die Überführung des Geh- und Radwegs über die Murg sofort gesperrt werden musste. Besonders ärgerlich war Vandalismus an der gesperrten Brücke. Absperrvorrichtungen waren mit roher Gewalt komplett herausgerissen worden. Seit Februar 2019



teilweise freigegeben



Im Rahmen der Bauwerksunterhaltung konnten einige Mängel beseitigt werden, sodass die Brücke im Februar 2019 zum Teil wieder freigegeben wurde. Seinerzeit hieß es von der Stadtverwaltung, dass es sich bei den Erhaltungsmaßnahmen um eine Übergangslösung, die für maximal ein Jahr gedacht war, gehandelt habe. Die Hauptsanierung sollte, so die damaligen Angaben, Ende 2019/Anfang 2020 angegangen werden. Laut Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am Montag könnte der Baubeginn im Juli sein. Als Bauzeit sind drei Monate vorgesehen. Es handelt sich um eine Geh- und Radwegbrücke, bei der keine Fahrzeuglasten berücksichtigt sind - sprich die Brücke ist nicht für Fahrzeuge vorgesehen. Die Flößerbrücke sei von großer Bedeutung, da sie "die direkte und sichere Geh- und Radwegverbindung von Hörden nach Ottenau darstellt". Auch ist sie Teil des Radwegs "Tour de Murg". Ohne die Brücke wären weite Umwege über die Landstraße oder über Weinau und Kuppelsteinbad erforderlich. An der Wetterseite der Brücke seien zahlreiche Risse vorhanden. Sie würden die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigen. Weiter sei die "Tragfähigkeit mehrerer Knotenpunkte reduziert, da die angrenzenden Diagonalen Schadstellen aufweisen" würden. Ferner hätten Messungen gezeigt, dass fast alle untersuchten Bauteile eine zu hohe Holzfeuchte aufweisen. Dies führe zum Wachstum von holzzerstörenden Pilzen und Mikroorganismen. Die Stadt hat eine Förderung beantragt. In Frage kommt der "kommunale Sanierungsfonds für die Sanierung von Brückenbauwerken". Vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg sei das Vorhaben in das Förderprogramm aufgenommen worden. Die Stadt rechnet mit einem Zuschuss von bis zu 192 600 Euro. Gibt der Gemeinderat am Montag grünes Licht, soll nach der Haushaltsberatung des Finanzausschusses im Februar der Antrag auf Bewilligung der Fördergelder gestellt werden. Die Ausschreibung der Arbeiten ist im März vorgesehen, die Submission im April. Die Vergabe soll in der Gemeinderatssitzung am 25. Mai erfolgen.

