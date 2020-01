"Historischer Tag für Gernsbach"

Geschäftsführer Harry Krause skizzierte bei einem Empfang in Halle 2 auf der rund 25 000 Quadratmeter großen Nutzfläche eingangs der Stadt die seit nunmehr vier Jahren laufenden Planungen. Im Mai 2016 habe man den Optionskaufvertrag mit dem Insolvenzverwalter der Pfleiderer Infrastrukturtechnik GmbH abgeschlossen, der im Dezember 2019 angenommen wurde. Krause ist nun also auch offiziell Eigentümer des Areals. Dazwischen lagen von vielen Schwierigkeiten begleitete Verhandlungen, die man dank der guten Zusammenarbeit mit den beteiligten Unternehmen und Behörden jetzt aber hinter sich lassen konnte. Dieses Jahr soll das Gelände saniert und für die Bebauung vorbereitet werden, im Frühjahr 2021 sollen die Arbeiten an den neuen Gebäuden starten, blickte Krause voraus.

Mit der "ganzheitlichen Nutzung", die für das Gelände an der Murg vorgesehen ist, habe man ein "überragendes Ergebnis mit einem hohen Freizeitwert" erzielt, frohlockte ein sichtlich zufriedener Bürgermeister. Er betonte, dass die Nutzung mit Ausnahme vereinzelter Kritiker in der Stadt insgesamt sehr positiv bewertet werde. Einige dieser Kritiker, die Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG), protestierten gestern eingangs des Pfleiderer-Areals mit Bannern und Plakaten. Sie fordern nach wie vor die komplette Entgiftung des Grundstücks und eine andere Bebauung.

Christ hingegen sieht durch die von Krause proklamierte Investition von 62 Millionen Euro "eine beachtliche Wertschöpfung für die Stadt und für die Region, die uns stolz machen darf". Zudem verwies der Schultes darauf, dass die für die Altlastensanierung vorgesehenen 4,5 Millionen Euro deutlich mehr seien, als Krause in diesem Bereich tun müsse. Nicht zuletzt deshalb weist Christ die Vorwürfe der BiGG entschieden zurück. Bewunderung für das Engagement der Bürgerinitiative zeigte im BT-Gespräch Uwe Reinhard: "Das ist legitim." Er ist bei der Krause-Gruppe für die Standortentwicklung zuständig und betreut den Wörthgarten.

Wichtiger Meilenstein für die Realisierung



Sein Chef Harry Krause betonte: "Wir sind sehr erfahren darin, Brachflächen in die Entwicklung zu bringen. Wir stehen zu diesem Standort und freuen uns sehr über diesen wichtigen Meilenstein für die Realisierung unseres Projekts in Gernsbach." Man sei sehr zuversichtlich, zügig in die weitergehende Sanierung der Altlasten sowie in die bauliche Realisierung des Wörthgartens einsteigen zu können, so Krause. Genauso optimistisch ist der Bürgermeister: "Die Debatte um das Pfleiderer-Areal war intensiv und oft emotional", erinnerte Christ: "Aber der heutige Tag zeigt: Durchhalten lohnt sich."

Unterdessen reißt die Kritik an der Vorgehensweise der Stadtverwaltung von Teilen des Gemeinderats nicht ab. Während Kommunalpolitiker von Freien Bürgern, SPD und AfD beim Empfang dabei waren, blieben CDU und Grüne der Veranstaltung fern. Für Letztere teilte Fraktionssprecherin Birgit Gerhard-Hentschel mit, dass man das Projekt ablehne, "weil wir keine Großmärkte brauchen, die unseren Einzelhandel verdrängen". Zudem kritisierte sie, dass dem Gemeinderat zum Abriss auf dem Pfleiderer-Areal keine transparenten Informationen vorlägen: "Wir wissen beispielsweise nicht, ob die Lkw auf dem Gelände gereinigt werden, um auf diese Weise eine mögliche Gefahr für das Grundwasser zu vermeiden."