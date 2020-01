Beine und Seele baumeln lassen Gaggenau (red) - Die Neuauflage des "Murgtal Wanderguide" vereint die schönsten Touren vom Spaziergang für die ganze Familie bis zur Mehrtages-Etappentour für ambitionierte Wanderer von Gaggenau bis Forbach. Die Neuauflage wurde bereits auf der Reisemesse CMT in Stuttga rt Anfang Januar präsentiert (wir berichteten).



Seit Anfang 2017 arbeiten der Zweckverband "Im Tal der Murg" und die Baiersbronn Touristik in einer Kooperation zusammen. Neben dem gemeinsamen Gastgeberverzeichnis ist nun zum zweiten Mal der gemeinsame Natur- und Wanderführer erschienen. Touren: Der Guide im praktischen Taschenformat beschreibt 25 Touren, die eines gemeinsam haben: "Sie führen alle durch wunderschöne Landschaften und bieten traumhafte Blicke, teilweise bis in die Vogesen", schwärmt Bianca Pflüger von der Baiersbronn Touristik. Während die als Premiumweg ausgezeichnete Murgleiter, die in fünf Etappen von Gaggenau zum Murg-Urspung am Schliffkopf führt, ein Höhepunkt für ambitionierte Wanderer ist, eignen sich beispielsweise der ebenfalls als Premiumweg zertifizierte Genießerpfad Gernsbacher Sagenweg oder der Forbacher Ziegenpfad für wanderbegeisterte Familien. Neuheit: Freiolsheimer Rundweg: Neu ist der Freiolsheimer Rundweg, der anlässlich der 800-Jahr-Feier des Dorfes angelegt wurde. Auf 6,4 Kilometern bietet er rund um die Gemarkung des höchstgelegenen Gaggenauer Ortsteils ein herrliches Panorama und Aussichtspunkte über den Nordschwarzwald bis in die Rheinebene und die Vogesen. Die Idee zum Freiolsheimer Rundweg entstand 2017 durch eine Initiative von Wilhelm Essig. Eine Arbeitsgruppe hat mit Unterstützung von örtlichen Wanderfreunden sowie Bewohnern der Rehaklinik den Weg entsprechend aufbereitet. Der Rundweg ist komplett ausgeschildert. Am Start- und Zielpunkt, der Mahlberghalle in Freiolsheim, steht zudem eine Informationstafel rund um das neue Wanderangebot. Aufbau, Gliederung: Übersichtlich gegliedert, bietet der Wanderguide auf circa 120 Seiten einen Überblick über unterschiedlichste Touren rund um Gaggenau, Gernsbach, Loffenau, Weisenbach und Forbach. Sie werden ausführlich beschrieben, Kartenausschnitt, Höhenprofil sowie Angaben zur Wegbeschaffenheit unterstützen bei der Auswahl. Hilfreich ist außerdem die jeweilige Faktenübersicht mit Länge, Dauer, ÖPNV-Info und Einkehrmöglichkeiten. Zusätzlich gibt es im vorderen Teil allgemeine Informationen zum Nationalpark Schwarzwald sowie zur faszinierenden und vielfältigen Kulturlandschaft des Murgtals mit seinen Seen und Talsperren, Mooren und Bannwäldern, Streuobstwiesen und Weinhängen, Heuhüttentälern sowie typischen schroffen Felsen. Den Touren vorangestellt sind zudem "Genussräume", in denen Attraktionen aus Technik (Automobilindustrie mit Unimog-Museum Gaggenau und Papierindustrie in Gernsbach), Flößerei und Fachwerk (Hörden, Michelbach, Loffenau, Gernsbach, Reichental, Weisenbach und Bermersbach), Felsen (zum Beispiel Bernstein und Latschigfelsen) sowie kulinarischer Genuss (Baiersbronn und Schloss Eberstein) präsentiert werden. Ergänzt wird alles durch praktische Informationen zu Wegenetz und Beschilderungen. Interaktive Karten im Internet: Wer seine Touren im Internet planen möchte, findet zusätzlich unter www.murgtal.org einen Tourenplaner sowie eine interaktive Wanderkarte mit Routen und Beschreibungen. Hier können auch GPS-Tracks für alle gängigen GPS-Geräte für die jeweiligen Touren heruntergeladen werden. Die QR-Codes im Guide führen direkt zu den jeweiligen Touren im Tourenplaner. Bezug: Der Wanderführer ist ab sofort beim Tourismus-Zweckverband "Im Tal der Murg", bei der Baiersbronn Touristik sowie an den Verteilstellen der Gemeinden von Gaggenau bis Forbach kostenlos erhältlich, außerdem kann er online bestellt werden unter www.murgtal.org www.baiersbronn.de

