Rathaus bleibt auf dem Salmenplatz

Während die Sanierungen des Bauhofs und der Von-Drais-Grundschule laut Christ "gerade noch so" darstellbar seien und "im schlimmsten Fall gegeneinander abgewogen werden müssen", falle das marode Rathaus erst mal durchs Raster. Die veranschlagten Kosten wurden aus der mittelfristigen Finanzplanung rausgenommen, lediglich ein Ansatz von 50 000 Euro verbleibt 2020 für Planungsleistungen. Damit sollen die Variantenvergleiche verschiedener Sanierungsszenarien für den Verwaltungssitz entscheidungsreif abgeschlossen werden. "Geprüft werden verschiedene Varianten am bestehenden Standort, Varianten für einen Neubau werden nicht weiter verfolgt", konkretisierte Lang. Damit ist also auch ein Umzug auf das Pfleiderer-Areal vom Tisch.

Unzumutbar heiß



oder klirrend kalt



Wie nötig Sanierungsmaßnahmen im und am aktuellen Gebäude auf dem Salmenplatz sind, verdeutlichte der Kämmerer ebenfalls: "Baulich ist das Rathaus in einem desolaten Zustand. Viele Fenster im Anbaubereich sind beschädigt und drohen herauszufallen. Die EDV-Struktur steht vor einem Blackout. Regelmäßig kommt es hier zu Ausfällen, die Arbeitsabläufe massiv beeinträchtigen. Als dringende Unterhaltungsmaßnahme sind deshalb zunächst 100 000 Euro für eine Sofortmaßnahme für die EDV veranschlagt." Eine umfassende Erneuerung des EDV-Netzwerks würde mehr als 250 000 Euro kosten.

Zudem verwies der Kämmerer auf die elektrischen Nachtspeicheröfen, die den Erweiterungsbau heizen. "Diese fallen alterungsbedingt aus und können teilweise nicht repariert werden. Die Stromkosten für die Öfen belaufen sich jährlich auf über 30 000 Euro." Auf der anderen Seite verzeichne man im Sommer aufgrund der Sonneneinstrahlung auf das ungedämmte Gebäude in einzelnen Arbeitsbereichen "unzumutbare Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius". Mobile Klimageräte seien laut Benedikt Lang keine geeignete Lösung, zumal sie wohl zu einer Überlastung des Stromnetzes führen würden.

Der Bürgermeister betonte in seiner Haushaltsrede, dass man es den Mitarbeitern des Rathauses schuldig sei, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Deshalb sei es von großer Wichtigkeit, die Sanierung des Gebäudes so schnell wie möglich finanziell darstellbar zu machen. Dafür sei eine Zuwendung des Landes unabdingbare Voraussetzung. Allerdings wird das Sanierungsgebiet Innenstadt Mitte II 2020 abgerechnet. Man muss also erst in ein neues Programm aufgenommen werden.

Das versucht die Stadt nun, indem ein entsprechender Antrag bis zum 30. September dieses Jahres beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht werden soll. Mit dem zuständigen Referat im Wirtschaftsministerium sei bezüglich dieser Vorgehensweise im Juli 2019 bereits eine Übereinkunft erzielt und eine zügige Wiederaufnahme in das Landessanierungsprogramm (LSP) in Aussicht gestellt worden, informierte der Kämmerer. Die Wiederaufnahme setze jedoch voraus, ein Stadtentwicklungskonzept unter hinreichender Bürgerbeteiligung zu erarbeiten. Die dafür notwendigen Kosten sind im eingebrachten Haushalt abgebildet.

Wiederaufnahme nur mit LSP machbar



Für eine Sanierung des Rathauses im Bestand könne gemäß Städtebauförderrichtlinie die höchste Förderung beantragt werden (bis zu 45 Prozent der Gesamtausgaben), informierte Kämmerer Lang. Für einen Neubau läge die höchstmögliche Förderung bei 18 Prozent der zuschussfähigen Gesamtausgaben. "Aufgrund der beschriebenen Dringlichkeit ist die Wiederaufnahme der Rathaussanierung in die Finanzplanung ein wichtiges Ziel, das mit der erneuten Antragstellung in das LSP erfolgen soll", erklärte Lang weiter.