Forbacher Bogenschützen bleiben auf Erfolgskurs

(red) - Dieser Tage fanden in Villingen-Schwenningen die Landesmeisterschaften der Bogenschützen statt. Vom Schützenverein Forbach qualifizierten sich dafür acht Bogenschützen. Sieben Schüler, begleitet von ihrem Jugendtrainer und einer großen Fanschar, gingen die Reise an. "Damit waren gemischte Gefühle verbunden, denn so eine Meisterschaft hat schon etwas Prickelndes in sich", schreibt der Schützenverein Forbach in seinem Bericht. Demnach beinhaltet der Wettkampf 60 Pfeilschüsse auf 18 Meter Entfernung, bei einer Scheibengröße von 60 Zentimetern Durchmesser. Durchweg konnte der Schützenverein Forbach positive Ergebnisse erzielen, wobei sich Lorena Lanz mit ihrem zweiten Platz, den sie mit 362 Ringen erreichte, hervorheben konnte. Sie schoss in der Schützenklasse mit dem Blankbogen.

Jannik Seiler und Marlon Heil waren in der Schülerklasse A Recurve ebenfalls erfolgreich und konnten sich in den mittleren Plätzen behaupten. Eine Bogenmannschaft bildeten Robin Merkel, Kai Hermann und Neo Fritz. Mit ihrer Gesamtringzahl erreichten sie den zweiten Podestplatz. Der jüngste Teilnehmer aus Forbach, Simon Ritter, belegte mit 394 Ringen (ebenfalls 60 Schüsse auf 10 Meter und einer 80 Zentimeter Scheibe) einen guten achten Platz. Bei der Meisterklasse Recurve Ü 65 war der Forbacher Bogenschütze Reinhold Hermann erfolgreich. Er erzielte mit hervorragenden 512 Ringen ein sehr gutes Ergebnis und belegte damit Rang sechs.

Auch bei den zurückliegenden Kreismeisterschaften konnte Forbach mehrere Titel erringen, informiert der Schützenverein weiter. Er habe inzwischen auch treffsichere Parcoursschützen, die an verschiedensten Turnieren und Wettkämpfen mit guten Resultaten auf sich aufmerksam machten. In den zurückliegenden Jahren sei mit den Bogenschießanlagen etwas erschaffen worden, das dazu beitrug, viele Bogeninteressierte zu begeistern. Sie haben die Möglichkeit, in Forbach zu trainieren und sind dadurch in der Lage, solch gute Platzierungen und Ergebnisse zu erreichen, heißt es in der Mitteilung des Schützenvereins Forbach abschließend.