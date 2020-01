Rat und Hilfe für alle, die "Zucker" haben Gaggenau - Sein 25-Jähriges hat der Diabetiker-Treff Gaggenau nicht gefeiert, nun soll dies zum Dreißigjährigen nachgeholt werden. Elke Brückel, die Leiterin des Treffs, beantwortet im BT-Interview Fragen von Thomas Senger.



BT: Frau Brückel, wie viele Diabetiker gibt es wohl in Gaggenau mit seinen rund 30 000 Einwohnern? Elke Brückel: Nach den Zahlen der Deutschen Diabetes Gesellschaft sind etwa acht Prozent bereits an Diabetes mellitus erkrankt; hinzu kommen weitere zwei Prozent, die noch nicht wissen, dass sie bereits Diabetes haben. In Gaggenau gibt es demnach also circa 3 000 Menschen mit Diabetes. Die überwiegende Mehrzahl, über 95 Prozent der Betroffenen, sind an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt, früher, leider auch heute noch, als "Altersdiabetes" verharmlost. BT: Der Zuständigkeitsbereich des Diabetiker-Treffs ist sicher nicht nur Gaggenau? Brücke l: Wir sind offen für alle Interessenten, egal wo immer sie herkommen. In der näheren Umgebung gibt es noch die Diabetiker-Treffs Rastatt und Baden-Baden. Wir arbeiten eng zusammen und gehören alle dem Landesverband DBW, Diabetiker Baden-Württemberg, an. BT: Wer ist bei Ihren Veranstaltungen willkommen? Brückel: Menschen, die selbst an Diabetes erkrankt sind, deren Angehörige und alle, die sich für das Thema interessieren und sich informieren möchten. BT: Ist der Treff wie ein richtiger Verein? Brückel: Wir sind kein eingetragener örtlicher Verein, sondern eine Selbsthilfegruppe, die dem Landesverband angehört. Die meisten unserer Besucher sind dort Mitglied. Hauptaufgabe des Landesverbandes ist es, die Interessen der Betroffenen auf politischer Ebene und gegenüber allen relevanten Ansprechpartnern im Gesundheitswesen zu vertreten. Um uns ausreichend Gehör zu verschaffen, benötigen wir eine starke Gemeinschaft an Mitgliedern. Interview



BT: Wie merkt man, dass man Diabetes haben könnte? Brückel: Während der Typ 1-Diabetes sich sehr schnell bemerkbar macht, macht sich der Typ 2-Diabetes nicht sofort bemerkbar. Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Betazellen der Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr erzeugen. Es geht den Menschen sehr schnell schlecht; vor allem häufiges Wasserlassen und starkes Durstgefühl sind die markantesten Symptome. BT: Und Typ 2? Brückel: Der Typ 2 schleicht sich langsam ein und tut nicht weh. Häufig fühlt man sich müde und abgeschlagen, ist weniger belastbar. Meist haben die Menschen bereits Bluthochdruck und sind übergewichtig. Vor allem Menschen, in deren Familie jemand an Diabetes erkrankt ist oder war - das kann Generationen zurückliegen -, sind besonders gefährdet ebenfalls Typ 2-Diabetes zu entwickeln. Man weiß heute längst, dass Typ 2-Diabetes auch genetische Ursachen hat. Auf jeden Fall sollte die Kontrolle des Blutzuckerspiegels mindestens einmal im Jahr erfolgen, auch wenn keine Symptome vorliegen. Und es ist sinnvoll, der Entstehung des Diabetes keine Chance zu geben, also vorzubeugen. BT: Was ist dann zu tun? Brückel: Beim Typ 1-Diabetes muss sofort eine fachärztliche Versorgung in einer diabetologischen Praxis oder Klinik mit einer entsprechenden Schulung stattfinden. Auch bei der Diagnose Typ 2 sollte idealerweise sofort eine strukturierte Schulung erfolgen. In vielen Fällen kann durch Umstellung des Lebensstils zumindest über längere Zeit auf medikamentöse Behandlung verzichtet werden. Neben ausgewogener und gesunder Ernährung spielt die Bewegung die größte Rolle, um den Diabetes besser in den Griff zu bekommen. Es muss nicht immer Sport sein. Jeder sollte sich die Form der Bewegung aussuchen, die er leisten kann und die ihm Spaß macht. Gut wäre es natürlich auch, den Diabetiker-Treff zu besuchen, um sich umfassend zu informieren. BT: Nach welchen Kriterien stellen Sie das Vortragsprogramm zusammen? Brückel: Themen, über die möglichen Folge- und Begleiterkrankungen, vor allem deren Verhinderung, nehmen großen Platz im Programm ein. Weiter sollen die Teilnehmer praktische Tipps im alltäglichen Umgang mit ihrem Diabetesmanagement erhalten. Großen Wert legen wir auch auf interaktive Aktionen und die Möglichkeit, persönliche Fragen rund um das Thema Diabetes zu stellen. Daneben halten wir die Besucher auch über neueste Erkenntnisse und technische Fortschritte in der Diabetologie auf dem Laufenden. Der Diabetiker-Treff feiert am heutigen 31. Januar ab 18 Uhr im Gemeindesaal von St. Josef in Gaggenau. Nach einem kleinen Sektempfang soll es kurze Ansprachen geben. Bei einem kleinen Imbiss kann der Abend bei Gesprächen ausklingen. www.diabetiker-bw.de

