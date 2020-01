Wilde Jagd und brüllende Motoren

Bühl

Nilpferd Amanda sucht das Glück Bühl (urs) - Das Nilpferd Amanda, das zu Gast im Bürgerhaus Neuer Markt war, ist natürlich kein echtes Nilpferd aus Fleisch und Blut, sondern das knuddelige Plüschtier von Bauchredner Sebastian Reich. Doch die Besucher erlebten die Nilpferddame sehr lebendig (Foto: Klöpfer).

Murgtal / Stuttgart

"Material geht wie verrückt weg" Murgtal/Stuttgart (ham) - Die Reisemesse CMT in Stuttgart steht vor einem neuen Besucherrekord - entsprechend groß ist auch der Andrang am Stand der Touristiker aus dem Murgtal in Halle 6. "Unser Material geht wie verrückt weg", berichtet die Gaggenauerin Heike Matzk (Foto: Metz).

Karlsruhe

"Bunbury" am Staatstheater Karlsruhe (red) - Egal ob Mann oder Frau, Männer, die Frauen spielen, Frauen, die Frauen lieben, alles ist möglich. Oscar Wildes "Bunbury" wurde jetzt am Badischen Staatstheater von Pinar Karabulut inszeniert - frech und ohne Scheu vor grotesker Überzeugung (Foto: Grünschloß).