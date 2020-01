Problematische Vergaben

Rastatt

Stadt schweigt zu Folgekosten Rastatt (red) - Zur Höhe der Folgekosten nach Absage des für 9. November geplanten Kollegah-Konzerts will sich die Stadt nicht äußern. Nach BT-Informationen schätzt man sie auf 30 000 bis 60 000 Euro. Der Gemeinderat hatte die Konzert-Absage am Donnerstag beschlossen (Foto: sl).