Abgelaufene Parkausweise bleiben gültig

Gernsbach - Bereits Ende November 2018 hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die Zuständigkeit der Stadt Gernsbach als örtliche Straßenverkehrsbehörde an das Landratsamt Rastatt abzugeben (wir berichteten). Bei der Umsetzung der damit verbundenen Aufgaben hapert es aber noch. Das wird am Beispiel von Gerd Kappler deutlich. Der Gernsbacher, der fast sein ganzes Leben lang in der Amtsstraße wohnt, wollte dieser Tage seinen Anwohnerparkausweis verlängern - so wie er es seit mehr als 20 Jahren im Januar gemacht hat. Doch das geht jetzt nicht mehr so einfach.



Im Rathaus sagte man ihm, man sei dafür nicht mehr zuständig, und verwies ihn an einen Mitarbeiter des Landratsamts. Doch auch dieser konnte Kappler, dessen Anwohnerparkausweis am 31. Januar abgelaufen ist, nicht weiterhelfen. Man habe keinerlei Informationen über das Anwohnerparken in der Gernsbacher Altstadt, teilte ihm die Untere Verkehrsbehörde in Rastatt mit, weil man bis heute keine Unterlagen dazu von der Stadt erhalten habe.

Auf BT-Nachfrage bestätigt Pressesprecherin Gisela Merklinger den Sachverhalt. Bis Donnerstag, dem Tag als sich Gerd Kappler beim Landratsamt wegen seines Anliegens gemeldet hatte, habe man von der Anwohnerparkregelung in der Altstadt keine Kenntnis gehabt. Jetzt befinde man sich diesbezüglich im Gespräch mit der Stadt, müsse allerdings noch warten, bis die entsprechenden Unterlagen da sind. Diese müssen dann erst noch geprüft werden, ehe die Behörde die weitere Vorgehensweise festlegen kann. Bis dahin empfiehlt das Landratsamt der Stadt, die alten (abgelaufenen) Anwohnerparkausweise zu tolerieren (also nicht als Ordnungswidrigkeit zu ahnden), erklärt Merklinger. Denn für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist weiterhin das Gernsbacher Ordnungsamt zuständig.

Gerd Kappler fühlt sich von den Behörden schlecht informiert. "Bei einer Umstellung kann man schon erwarten, dass man zumindest Bescheid bekommt", findet der Ur-Gernsbacher und verweist auf die vom Bürgermeister so gerne propagierte Bürgernähe seiner Verwaltung. Auch was die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Altstadt anbelangt, ist der Gernsbacher unzufrieden. Bis vor drei Jahren sei dort noch regelmäßig kontrolliert worden, dies habe aber seither stark abgenommen, moniert Kappler. Das führe dazu, dass beispielsweise in der Amtsstraße regelmäßig Fahrzeuge abgestellt werden, die dafür keine entsprechende Erlaubnis haben - das beobachte er ständig vor seinem Haus und an den Zehntscheuern.

Bei der Entscheidung des Gemeinderats, die Zuständigkeit als örtliche Straßenverkehrsbehörde an das Landratsamt Rastatt abzugeben, hatten insbesondere die Freien Bürger Bedenken angemeldet und dagegen gestimmt. Sie verwiesen auf die Bürgerfreundlichkeit und den Service-Charakter der Verwaltung, die durch diese Maßnahme ein stückweit verloren ginge. Wenn die Stadt zu einer Stellungnahme aufgefordert wird, seien Sachverstand und Ortskenntnis gefragt; so könne man auch mal was "auf dem kleinen Dienstweg" entscheiden, meinte die FBVG.