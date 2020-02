Stadt übernimmt Bürgschaft

Gernsbach



Probleme mit Parkausweis Gernsbach (stj) - Gerd Kappler muss seinen Anwohnerparkausweis verlängern - wie er es seit mehr als 20 Jahren im Januar tut. Doch das geht jetzt nicht mehr so einfach, weil die Zuständigkeit der Stadt als örtliche Straßenverkehrsbehörde an das Landratsamt übergegangen ist (Foto: Finkbeiner). » Weitersagen (stj) - Gerd Kappler muss seinen Anwohnerparkausweis verlängern - wie er es seit mehr als 20 Jahren im Januar tut. Doch das geht jetzt nicht mehr so einfach, weil die Zuständigkeit der Stadt als örtliche Straßenverkehrsbehörde an das Landratsamt übergegangen ist (Foto: Finkbeiner). » - Mehr