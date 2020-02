Stadt übernimmt Bürgschaft

Baden-Baden

775 Jahre Kloster Lichtenthal Baden-Baden (up) - Seit 775 Jahren leben im Kloster Lichtenthal ohne Unterbrechung Nonnen des Cistercienserordens. Ihr besonderes Jubiläum haben die Ordensschwestern an der Oos mit einem Pontifikalamt in der Klosterkirche und einem Festakt gefeiert (Foto: Philipp).

Rastatt

Siedler fusionieren Rastatt (sb) - Um Punkt 19.35 Uhr war die Gemeinschaft der Siedler und Wohneigentümer Rastatt-Brufert am Freitagabend Geschichte. Die Gemeinschaft mit ihren 37 Mitgliedsfamilien fusioniert nun rückwirkend zum 1. Januar mit der Gemeinschaft Rastatt Rheinau-West (Foto: sb).

Bühl

Die Narren sind an der Macht Bühl (mf) - Mit dem Sturm aufs Rathaus ist die Bühler Fastnacht eröffnet, und zwar so richtig! Ohne Widerstand hat sich OB Hubert Schnurr den Schlüssel abnehmen lassen - denn nach Aschermittwoch ist der OB noch immer an seinen Schreibtisch zurückgekehrt (Foto: Fuß).