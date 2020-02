Stadt übernimmt Bürgschaft

Bühl

Probealarm: Stadt testet Sirenen Bühl (red) - In der Kernstadt und den Ortsteilen werden am Samstag, 8. Februar, um 13 Uhr die Sirenen getestet. Die Probe dient laut Stadtverwaltung dazu, die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu überprüfen. Die Bürger werden gebeten, Kinder und ältere Menschen zu informieren (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - In der Kernstadt und den Ortsteilen werden am Samstag, 8. Februar, um 13 Uhr die Sirenen getestet. Die Probe dient laut Stadtverwaltung dazu, die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu überprüfen. Die Bürger werden gebeten, Kinder und ältere Menschen zu informieren (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr

Bühl

Die Katastrophe aufhalten Bühl (jo) - Als der Bühler Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres den Klimanotstand erklärte, forderte er Maßnahmen auf allen Ebenen. Wohin die Reise führen soll, darüber ging das Gremium am Wochenende in Klausur mit dem Arbeitstitel "Leitplanken Klimanotstand" (Foto: wv). » Weitersagen (jo) - Als der Bühler Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres den Klimanotstand erklärte, forderte er Maßnahmen auf allen Ebenen. Wohin die Reise führen soll, darüber ging das Gremium am Wochenende in Klausur mit dem Arbeitstitel "Leitplanken Klimanotstand" (Foto: wv). » - Mehr

Stuttgart

Stuttgarter Hauptbahnhof gesperrt Stuttgart (lsw) - Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Stuttgarter Hauptbahnhof gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde am Dienstagmorgen komplett eingestellt. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet. Betroffen waren auch Regional- und S-Bahn-Verkehr (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Stuttgarter Hauptbahnhof gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde am Dienstagmorgen komplett eingestellt. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet. Betroffen waren auch Regional- und S-Bahn-Verkehr (Foto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Die 500. Montagsdemo Stuttgart (dpa) - Zehn Jahre nach der ersten Montagsdemonstration gegen Stuttgart 21 haben die Gegner des Bauprojekts am Montagabend zum 500. Mal gegen den Tiefbahnhof demonstriert. Der Protest gehört zu den am längsten andauernden Bürgerprotesten in Deutschland (dpa-Foto). » Weitersagen (dpa) - Zehn Jahre nach der ersten Montagsdemonstration gegen Stuttgart 21 haben die Gegner des Bauprojekts am Montagabend zum 500. Mal gegen den Tiefbahnhof demonstriert. Der Protest gehört zu den am längsten andauernden Bürgerprotesten in Deutschland (dpa-Foto). » - Mehr