Ortsgruppen-Fusion ruht derzeit

(arus) - Christian Wunsch bleibt auch in der nächsten Amtsperiode Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Bermersbach. Bei der Jahreshauptversammlung ging er auf die Delegiertenversammlung mit der Satzungsneufassung am 29. Juni 2019 in Konstanz ein. Ein weiteres Thema war die Bezirkstagung am 21. November 2019 in Rastatt.

Christian Wunsch berichtete auch über das momentan ruhende Thema Fusion der Ortsgruppen mit Forbach / Langenbrand. "Unser Wanderprogramm ist gerade in Druck, einige Wanderungen zusammen mit Langenbrand sind geplant. Ich werde auf jeden Fall wieder versuchen, ein paar Termine mit Forbach wahrzunehmen."

Schriftführer Timo Roll ließ die Ereignisse der vergangenen Monate Revue passieren. Dabei ging er auf die Jedermanns- und die Sonntagswanderungen sowie das traditionelle Theaterwochenende ein. Jugendleiterin Bernadette Wunsch gab mit 42 Kindern (davon 23 aktiv) den aktuellen Stand bekannt. Die Altersspanne reicht von sechs bis 17 Jahren. Vom "Werwolf-Spiel" an Fastnacht über die Wanderung zur Murghalle im April bis zum Jahresabschluss im Dezember gab es einige Unternehmungen. Familienwartin Anja Laubel berichtete über die Familienwanderung. Vorsitzender Christian Wunsch verlas den Bericht von Hüttenwart Manuel Alexander. Die Kreuzbrunnenhütte wurde 2019 zwölf Mal vermietet. Wunsch ging auf die Problematik der Wasserversorgung der Kreuzbrunnenhütte ein.

"2020 wird es erforderlich sein, neue Sitzbanklatten zu bestellen", so Wegewart Alexander Kowalski. Der Bestand sei aufgebraucht. Wanderwart Oliver Wunsch berichtete von 18 Touren im vergangenen Jahr. "Bei den Sonntagswanderungen haben 128 Personen, bei den Jedermannswanderungen 184 Personen teilgenommen. Die Wanderstrecken lagen zwischen zwei und 14 Kilometern."

Ein Höhepunkt war die Felsenwanderung am 9. Juni unter Führung von Anja Laubel. Kassenwart Matthias Wunsch vermeldete ein positives Ergebnis, die Kassenprüfer Sophie Barth und Hildegard Weber bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Neue Kassenprüfer sind Georg Wunsch und Georg Laubel.

Nach den Ehrungen folgten die Wahlen. Als Wahlleiter fungierten Ortsvorsteher Eberhard Barth und Bürgermeisterin Katrin Buhrke. Sie lobte den Vorstand und das hochwertige Programm des Vereins. Vorsitzender Christian Wunsch, zweiter Vorsitzender Simon Wunsch, Schriftführer Timo Roll, Kassierer Matthias Wunsch und Wegewart Alexander Kowalski wurden in ihren Ämtern bestätigt. Wanderwartin wird Nicole Wunsch (für Oliver Wunsch), Familienwartin Anja Laubel wird von Bernadette Wunsch abgelöst. Das Amt des Hüttenwarts ist momentan vakant. Christian Wunsch wies abschließend auf das Waldfest im Sommer und den Theaterauftritt der Jugendgruppe im Herbst hin.