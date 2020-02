Fastnachter auf vollen Touren

Bühl

Närrisch toll in Schuss Bühl (wv) - "Nach 55 Jahren sind wir ganz toll in Schuss. Mit 55 ist noch lang noch nicht Schluss." So besangen die vereinten Narren von Schwanenstraße und Johannesplatz, kurz Schwapla genannt, ihr närrisch rundes Jubiläum auf der Kappensitzung im "Kulturtempel Alter Schwanen" (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - "Nach 55 Jahren sind wir ganz toll in Schuss. Mit 55 ist noch lang noch nicht Schluss." So besangen die vereinten Narren von Schwanenstraße und Johannesplatz, kurz Schwapla genannt, ihr närrisch rundes Jubiläum auf der Kappensitzung im "Kulturtempel Alter Schwanen" (Foto: wv). » - Mehr

Gaggenau

Umzug zum Narrenjubiläum Gaggenau (vgk) - Seit 44 Jahren besteht die Holzmaskengruppe Fürig Barthel. Aus diesem Anlass fand am Samstag in Hörden ein Dämmerungsumzug statt. Teilnehmer und Besucher trotzten Wind und Regen. Das farbenfrohe Spektakel war ein großer Erfolg (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen Gaggenau (vgk) - Seit 44 Jahren besteht die Holzmaskengruppe Fürig Barthel. Aus diesem Anlass fand am Samstag in Hörden ein Dämmerungsumzug statt. Teilnehmer und Besucher trotzten Wind und Regen. Das farbenfrohe Spektakel war ein großer Erfolg (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr

Bühl

Die Narren sind an der Macht Bühl (mf) - Mit dem Sturm aufs Rathaus ist die Bühler Fastnacht eröffnet, und zwar so richtig! Ohne Widerstand hat sich OB Hubert Schnurr den Schlüssel abnehmen lassen - denn nach Aschermittwoch ist der OB noch immer an seinen Schreibtisch zurückgekehrt (Foto: Fuß). » Weitersagen (mf) - Mit dem Sturm aufs Rathaus ist die Bühler Fastnacht eröffnet, und zwar so richtig! Ohne Widerstand hat sich OB Hubert Schnurr den Schlüssel abnehmen lassen - denn nach Aschermittwoch ist der OB noch immer an seinen Schreibtisch zurückgekehrt (Foto: Fuß). » - Mehr