Streit um WLAN eskaliert

Muggensturm

Leicht verletzt durch Faustschlag Muggensturm (red) - Nach einem handfesten Streit am Montagnachmittag in der Schefflerstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Ein 32 Jahre alter Mann soll einem 51-Jährigen einen Faustschlag verpasst haben (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Strategien gegen rechts Karlsruhe (kli) - Eine Tagung über "Antifaschismus als Minimalkonsens" am Samstag im Badischen Staatstheater deckte ein breites Spektrum an Meinungen ab. Alle hatten jedoch ein Ziel: den Kampf gegen rechts. Ein Thema war auch der Blick nach Österreich und zur FPÖ (dpa-Foto).

Bühl

Zeugen mit Gedächtnislücken Bühl (bgt) - Ein 33-jähriger Autofahrer aus Bühl hatte am Amtsgericht Bühl Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr eingelegt.. Die Aussagen der beiden Zeugen waren von erheblichen Erinnerungslücken geprägt (Foto: sie/av).

Rastatt

Blutiger Streit in Motel Rastatt (red) - Zu einer Auseinandersetzung mit einem blutigen Ende ist es am Montagabend in einem Motel gekommen. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 66-jähriger Mann eine Handverletzung davongetragen. Die genauen Hintergründe seien noch unklar (Symbolfoto: dpa).