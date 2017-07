Hochhäuser im Blick Rastatt (ema) - Nach der verheerenden Brandkatastrophe von London und der Räumung eines Hochhauses in Wuppertal werden jetzt auch Behörden im Landkreis Rastatt aktiv. Kreisbrandmeister Heiko Schäfer kündigte an, dass man nun unabhängig von übergeordneten Stellen einen Blick auf die Hochhäuser werfen werde. Dabei wolle man den Schulterschluss mit den unterschiedlichen Behörden und Eigentümern suchen. Als Problem könnte sich dabei im Einzelfall der Bestandsschutz erweisen. (ema) - Nach der verheerenden Brandkatastrophe von London und der Räumung eines Hochhauses in Wuppertal werden jetzt auch Behörden im Landkreis Rastatt aktiv. Kreisbrandmeister Heiko Schäfer kündigte an, dass man nun unabhängig von übergeordneten Stellen einen Blick auf die Hochhäuser werfen werde. Dabei wolle man den Schulterschluss mit den unterschiedlichen Behörden und Eigentümern suchen. Als Problem könnte sich dabei im Einzelfall der Bestandsschutz erweisen. Von einem Hochhaus spricht man ab einer Höhe von 22 Metern. Wie viele derartige Gebäude im Landkreis Rastatt stehen, ist Schäfer nicht bekannt. Allein in der Großen Kreisstadt Rastatt stehen zehn Hochhäuser, wie Pressesprecherin Heike Dießelberg dem BT sagte. Obwohl regelmäßig alle fünf Jahre der Brandschutz bei den Gebäuden überprüft werde, habe OB Hans Jürgen Pütsch wegen der Vorfälle eine Prüfung in der Verwaltung in Auftrag gegeben. Zuletzt war in Rastatt das Hochhaus Plittersdorfer Straße mit seinen 135 Wohnungen in den Blick geraten. Dort lebten überwiegend Flüchtlinge, die der Landkreis wegen Brandschutzmängeln verlegte. Mittlerweile hat der Eigentümer nachgerüstet.

