Einladung in die Schlosskirche

Rastatt - 24 Jahre war die Rastatter Schlosskirche für die Öffentlichkeit geschlossen, elf Jahre beschäftigten sich die Restauratoren mit dem Barockjuwel. Gestern endlich hat Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) die sanierte und restaurierte Barockkirche feierlich an die Staatlichen Schlösser und Gärten und an die Öffentlichkeit übergeben. Für die halbstündlichen Eröffnungsführungen heute von 10 bis 19.30 Uhr und morgen von 10 bis 17 Uhr werden auch Kurzentschlossene noch Eintrittskarten erhalten, kündigt die Leiterin der Rastatter Schlossverwaltung, Magda Ritter, an.

Denn in allererster Linie wurde die Schlosskirche unter der Federführung der Fachleute im Landesbetrieb Vermögen und Bau ja für die an Landes- und Kunstgeschichte interessierten Besucher restauriert. Sie "können die Schlosskirche nun wieder in ihrer ganzen barocken Schönheit erleben", freute sich Sitzmann. Vor allem die Menschen aus Rastatt selbst lud die studierte Kunsthistorikerin dazu ein. "Extra schön bis in die feinsten Details der Ausstattung - so ist uns die Schlosskirche heute erhalten", griff die Ministerin einen Ausspruch der Markgräfin Sibylla Augusta und einen Ausstellungstitel der Staatlichen Schlösser und Gärten auf. Denn "extra schön" wollte die Fürstin die 1720 bis 1723 errichtete Kirche haben.

In zwei Bauabschnitten hat das Land Baden-Württemberg rund 4,2 Millionen Euro in die Erhaltung des Monuments investiert. "Damit fielen die Kosten um rund eine Million Euro niedriger aus, als zu Beginn der Arbeiten geschätzt", stellte die Ministerin fest. Und das, obwohl neue technische Ergänzungen zur Stabilisierung des Raumklimas und zur Steuerung des Lichteinfalls notwendig waren. "Die neue Technik wurde behutsam und nahezu unsichtbar in die historische Bausubstanz integriert", betonte die Finanzministerin.

OB Hans Jürgen Pütsch nutzte die Gunst der Stunde und äußerte den Wunsch, die Kirche möge künftig nicht ausschließlich museal genutzt werden, sondern auch bei Gottesdiensten ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß. Da werden wohl zuvor die Denkmalpfleger ein Wörtchen mitzureden haben. Der Präsident des Landesamts für Denkmalpflege, Professor Dr. Claus Wolf, widersprach gestern jedenfalls nicht. Er bezeichnete die Rastatter Schlosskirche als ganz besonders wertvolle Quelle der Religions- und Landesgeschichte. Eine optisch perfekte Barockkirche sei nicht das Ziel der behutsam vorgenommenen Maßnahmen gewesen, unterstrich er, sondern das authentische Zeugnis eines fast 300 Jahre alten Gotteshauses. Überformungen der vergangenen Jahrhunderte seien nicht komplett getilgt worden. So werden Kirchenbesucher zum Beispiel in den Kirchenbänken noch die eingeschnitzten Namen der ehemaligen Rastatter Lyzeumsschüler finden, denen die Schlosskirche einst für Schulgottesdienste diente.

Den Architekten, Ingenieuren, Restauratoren und Handwerkern, die sich während der langen Restaurierungsphase mit viel Fachverstand und Einfühlungsvermögen eingebracht haben, dankte neben allen anderen Rednern ganz besonders herzlich Pia Riegert-Matt, die leitende Baudirektorin von Vermögen und Bau, Amt Pforzheim.

Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, die das historische Monument nun in Führungen präsentieren, verwies darauf, wie wichtig es sei, dass die Bürger und Steuerzahler um den Wert des kulturellen Erbes wissen und es auch besuchen können. Nur so sei sein Erhalt künftig gesichert.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Quantz-Collegium.