Kiefer: "Erfolgsgeschichte in Ötigheim"

Ötigheim - Ein ausgedehntes Eröffnungs- und Einweihungsprogramm in drei Bildern spielte sich ab dem späten Samstagvormittag in Ötigheim ab. Hauptakteur war als Redner der Bürgermeister. Ihm zur Seite stand der katholische Pfarrer, in dessen Zuständigkeitsbereich die Segnungen fielen. Der Part der evangelischen Geistlichen blieb aus terminlichen Gründen unbesetzt.

"Wir haben unserer Gemeinde einen neuen Impuls gegeben", waren die krönenden Worte von Pfarrer Erich Penka zum Abschluss des ersten, stürmischen Akts. Begleitet von Wetterkapriolen war dieser in der Rathausstraße zu erleben. Fast ein Jahr wurde dort saniert. Am Samstag übergab Bürgermeister Frank Kiefer den umgestalteten Fahrweg mit Alleecharakter seiner Bestimmung.

Der Ötigheimer Musikverein untermalte den Festakt mit zünftiger Blasmusik. Treffpunkt für das Geschehen war der in zartroter Pflasterung gestaltete Verweilplatz mit Brunnen und zwei ovalen Sitzarrangements. Den Standort des ehemaligen Rathauses, dem die Straße ihren Namen verdankt, markiert ein Fundamentband aus Metall. Der Brunnen erinnert daran, dass früher auf diesem Platz die Anwohner ihre Rinder tränkten. Der Wasserverlauf symbolisiert den Federbach. LED-Effekte setzen das Ganze in den Morgen- und Abendstunden lichttechnisch in Szene. Ein Vertreter des beauftragten Planungsbüros hob hervor, dass die komplette Infrastruktur der Rathausstraße nun "nagelneu" sei. Barrierefreiheit sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität in diesem Areal bezeichnete er als "sehr gelungen". Lobende Worte fand er für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und den Bürgern. Gemeinsam mit dem Quartier von Kirch-, Kronen- und Lindenstraße bildet die Rathausstraße nach Information von Bürgermeister Frank Kiefer das Projekt "Ortskernsanierung I".

Abschnittsweise investierte die Gemeinde Ötigheim dafür in den vergangenen Jahren insgesamt vier Millionen Euro, wovon sich 50 Prozent aus Landes- und Landkreisfördergeldern generieren ließen. "Rekordverdächtig" nannte der Rathauschef diese Zuschüsse. Das Resultat der ursprünglichen Planung sei finanziell günstiger, aber in der Ausführung attraktiver geworden. Das Gesamtprojekt bezeichnete Kiefer als "Erfolgsgeschichte". Sie habe "unser Ötigheim ein großes Stück schöner gemacht".