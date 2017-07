Fast jeder will mal auf den Turm der Staustufe

Iffezheim - Den 40. Geburtstag feierte die Staustufe Iffezheim nicht allein und in aller Bescheidenheit, sondern mit einer großen Geburtstagsparty. Viel Betrieb herrschte auf der Festmeile, die sich auf der Landzunge nach den zwei Schleusenkammern rheinaufwärts erstreckte. Dort gab es allerlei zu erkunden und zu bestaunen.

Neben den Hydroklappschuten, die die Geschiebezugabe in den Rhein verteilen, waren dort auch ein Hebeschiff, das mittels eines festen Krans havarierte Schiffe oder verlorene Ladung heben kann. Neben einem Peilschiff war das Schiff der Wasserschutzpolizei festgemacht, das Löschschiff Europa 1 war einsatzbereit an anderer Stelle vertäut. Nicht alle der genannten Wasserfahrzeuge liegen permanent in Iffezheim. Genauso wenig die, die zu kostenlosen Rundfahrten auf dem Rhein einluden. Das Messschiff "Plittersdorf" liegt im normalen Betrieb vor Ort, aus Kehl war die "Kinzig", aus Breisach die "Freiburg" angereist, nur um den vielen Geburtstagsbesuchern etwas zu bieten. Eine Rundfahrt mit einem Baggerschiff namens Otter ließ neben den Augen der Schiffsfreunde auch die der Baggerliebhaber leuchten. Schiffsführer Norbert Schaaf hatte für eine Tour das Ruder an Binnenschifferin Sarah Schwär übergeben und stattdessen den Platz an Deck eingenommen um neugierige Fragen zu beantworten. Von Au am Rhein bis Rheinfelden in der Schweiz reicht das Einsatzgebiet. Auf der Rundfahrt im Oberwasser der Schleuse umkreiste die zahlreichen Rundfahrtboote immer wieder ein kleines Schnellboot der DLRG, um eventuell über Bord gegangene Fahrgäste zu retten. Überhaupt war das Fest hervorragend organisiert.

Für die Rundfahrten wurden Tickets ausgegeben, so dass sich jeder rechtzeitig vor Fahrtbeginn mit einer Schwimmweste ausstatten lassen und an Bord gehen konnte. Die Abfahrtsstellen waren auseinander gelegen, so dass sich das Gedränge auch bei hohem Zuspruch in Grenzen hielt. Größeren Andrang erlebte vor allem das wohl bekannteste unter den anwesenden Schiffen, die "Mainz". Sie hatte noch am Vortag den Sarg des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl nach Speyer gebracht, bevor sie nachts um halb eins in Iffezheim festmachte. Auf allen Schiffen, den fahrenden, wie den festgemachten, standen Besatzungsmitglieder bereitwillig für die vielen Fragen der Besucher zur Verfügung.

Großen Andrang erlebte vor allem der Geburtstagsmittelpunkt an der Schleuse. Den Turm mit dem Leitstand für den Schleusenbetrieb will schließlich fast jeder Besucher einmal besichtigt haben. Eigentlich hatte es auch dort einen "Fahrplan" gegeben, der aber wegen des hohen Besucheraufkommens schneller getaktet wurde. Rund 30 Personen durften gleichzeitig das Treppenhaus erklimmen.

Im Turm bot sich, trotz einiger dunkler Wolken draußen, ein toller Ausblick Richtung Rheinbrücke auf der einen Seite und auf der anderen in die Schleusenkammern, die auch sonntags regelmäßig gefüllt und geleert werden. Bereits um 15 Uhr wusste niemand mehr, wie vielen Besuchergruppen nun schon der Turm, die Schleusenkammern, die Funktionsweise der Schleuse und vieles mehr erklärt wurde. Der geduldig wartenden Schlange am Eingang war es egal, die Wartenden wollten alle noch hoch und den rund 15-minütigen Schleusvorgang einmal von hoch oben aus dem Leitstand sehen. Dort wurde auch während der Führungen der Dreischichtbetrieb aufrechterhalten - Geburtstag hin oder her. Die zehnte Rhein-Schleuse - neun weitere sind es Richtung Basel - öffnet ihre Kammern 365 Tage im Jahr rund um die Uhr, so auch an diesem besucherreichen Sonntag.