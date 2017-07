Chefärzte wollen künftig standortübergreifend arbeiten

(sl) - Zwei Chefärzte hat das Klinikum Mittelbaden gestern in Rastatt vorgestellt. Die beiden Mediziner sollen künftig standortübergreifend arbeiten, sagte der medizinische Geschäftsführer des Klinikums, Prof. Dr. Norbert Roeder. Damit wolle das Klinikum ein weiteres Zeichen für das Zusammenwachsen zu einem Haus setzen: Obwohl das Klinikum verschiedene Standorte betreibt, soll es an allen ein einheitliches Betriebs- und medizinisches Leistungskonzept geben.

Prof. Dr. Emmanuel Chorianopoulos hat am 1. Juli die Chefarztposition der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Innere Medizin in Rastatt angetreten und übernimmt damit auch die Versorgung aller internistischen Patienten in Rastatt. Gleichzeitig wird er Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie in Balg. Chorianopoulos wurde in Mannheim geboren und ist 43 Jahre alt. Nach seinem Medizinstudium an der Universität Heidelberg war er am Universitätsklinikum Freiburg und an der Universität Leuven (Belgien) tätig, dann wirkte er als geschäftsführender Oberarzt an der Uniklinik Heidelberg.

Emmanuel Chorianopoulos ist nicht nur Nachfolger des langjährigen Chefarztes Prof. Dr. Helmut Keller - das Klinikum vollzieht auch eine Strukturänderung. Als gemeinsamer Chefarzt wird Chorianopoulos die Kardiologie und Angiologie in Rastatt und Balg verantworten. Bis Ende des Jahres - das Klinikum rechnet mit November - wird hierfür in Balg ein neuer Linksherzkatheter-Messplatz eingerichtet. In Rastatt wurde ein neuer Kathedermessplatz schon 2016 in Betrieb genommen. "Die Kardiologie hat sich in den vergangenen 20 Jahren sehr verändert", sagte der Chefarzt gestern, "doch wo werden wir in zehn Jahren stehen?". Die Weichen für die Weiterentwicklung wolle er schon jetzt stellen.

Prof. Dr. Matthias Funke (56) ist bereits seit 2005 Chefarzt der Radiologie in Balg, im Januar übernahm er zusätzlich die Radiologie in Bühl. Seit 1. Juli trägt er zusätzlich in Rastatt - in der Nachfolge von Dr. Michael Hoeschel - als Chefarzt des Instituts für diagnostische und therapeutische Radiologie Verantwortung. Er übernehme eine "hervorragend geführte Abteilung und ein motiviertes Team", freute sich Funke. "Wir müssen es hinbekommen, dass das Klinikum Mittelbaden wirklich ein Haus wird und dass dies die Mitarbeiter auch so fühlen", sagte der medizinische Geschäftsführer Roeder gestern. Mit der Schwerpunktbildung orientiere man sich übrigens an gesundheitspolitischen Vorgaben, die mehr Qualität an den deutschen Krankenhäusern durch Spezialisierung der Standorte erreichen wollen. Im Zweifel gehe Qualität durch Spezialisierung vor Wohnortnähe.

Ein Beispiel, wie diese Philosophie bereits umgesetzt worden sei, ist die Neurologie, die seit 2016 in der Rastatter Klinik konzentriert ist. Roeder spricht von einem Patientenzuwachs von zehn bis 15 Prozent. Gerade der nördliche Landkreis sei gut vertreten: "Wenn unsere Qualität nicht gut wäre, würden sich die Patienten anders orientieren."