"Wohlsortiertes Warenlager" Von Helmut Heck Elchesheim-Illingen - Strahlender Sonnenschein, Bewölkung und ein kräftiger Regenguss bildeten das Wetterdach, unter dem am Freitag die Waldbegehung des Gemeinderats Elchesheim-Illingen stattfand. Nach der letzten Station flüchteten die Teilnehmer pitschnass nach Hause. Bei der Rundfahrt wurde die Entwicklung des Gemeindewalds in den vergangenen Jahrzehnten an exemplarischen Beständen nachgezeichnet. Der Rückblick-Charakter durfte als Referenz an Forstdirektor Heinz Wicht verstanden werden, der den kommunalen Forst 30 Jahre lange betreut hat. Er geht im Herbst in Ruhestand. Ungefähr genauso lange ist Willi Renkert als Gemeindeförster für Elchesheim-Illingen tätig. Zusammen mit Wicht leitete er die Begutachtung der Forstarbeit. Die Exkursion, an der auch Jäger teilnahmen, begann in einem Bestand aus Balsampappeln am Rand des Elchesheimer Walds südlich des Braungießenwegs, gleich bei der Schranke. Ölwiese heißt das Gewann, tatsächlich war es bis 1970 Grünland. Den Besuchern wurde vor Augen geführt, dass innerhalb von fast 50 Jahren aus einer Wiesenaufforstung richtiger Wald geworden ist. "Steigbügelhalter" dafür seien die Pappeln gewesen, erklärte Wicht. Unter den schnell wachsenden Bäumen habe sich ein "kompletter Waldboden" gebildet, stellte er zufrieden fest. Inzwischen sei schon die natürliche Verjüngung in Gang gekommen. Der damalige Entschluss zur Bewaldung könne auch "vom Geld her" als richtig bewertet werden, resümierte Wicht. In dem Bestand kommen unter anderem Spitzahorne vor. Außerdem sei es ein interessanter Standort für Orchideen, hob Renkert hervor. Von der Ölwiese ging es in die Abteilung drei der Elchesheimer Seite, nördlich vom Wasserwerk an der Brunnenlinie. Renkert beschrieb ihn als einen Bestand, der sich durch ein "sehr gutes Mischverhältnis" auszeichne. Es gibt durch Raben eingebrachte Walnussbäume, Schwarznuss, Eichen, Waldkirsche, Pappeln, Bergahorn, Feldahorn, Hainbuche und Eschen, sowohl welche, die vom Triebsterben befallen sind, als auch erstaunlich gesunde. Die schöne Baumartenvielfalt kommt nicht von ungefähr. Sie müsse "gesteuert" werden, berichtete Renkert von gezielter Pflege. Diese erfolgt durch regelmäßig alle fünf Jahre durchgeführten Einschlag von Pappeln, aber auch durch das ständige Entfernen von Waldreben, die überall wuchern, wo Licht einfällt. Nachhilfe leisten die Forstarbeiter auch durch Astung; es gedeihen wertvolle Eichengruppe. Als vielversprechende Besonderheiten nannte Renkert auch ein "Kirscheneck" und Nussbäume, denen man Platz schaffe, damit sich große Kronen entfalten könnten. Wicht bezeichnete den Bestand als außergewöhnlich "wohlsortiertes Warenlager", dessen Durchmischung auch eine Risikovorsorge sei. Nicht zuletzt nütze es der Grundwassergewinnung. Vom Wasserwerkrevier führte die Radtour in den Inselwald, zwischen Altrhein und Baggersee gelegen. Einstmals, als Illingen noch eigenständig war, sei in diesem Überflutungsgebiet jede kleine Erhebung mit Pappeln bestockt gewesen, blickte Renkert in die Historie. Schwer verwüstet wurde der Inselwald 1999 durch den Orkan "Lothar". Die Forstmänner zeigten ein Luftbild, auf dem zu erkennen war, wie der Sturm die Bäume buchstäblich wegrasiert hatte. In den Jahren danach wurden wieder Pappeln gesetzt, die im September 2018 zum ersten Mal durchforstet werden sollen. Wirtschaftlich gesehen sei der größtenteils unter Naturschutz stehende Waldteil ohne Nutzen. Er habe aber ein "hohes ökologisches Potenzial", hob Renkert hervor. Wicht regte an, ihn als "Waldrefugium" auszuweisen. Dann begann Mutter Natur, die Auwaldidylle ordentlich zu gießen und die Besucher gleich mit. Getrocknet und frisch eingekleidet traf man sich im Rathaus zur Abschlussbesprechung wieder. In ihren Mittelpunkt stellte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder den Dank der Gemeinde an Wicht. Drei Jahrzehnte lang habe er partnerschaftlich beratend die nachhaltige Fortentwicklung des Walds unterstützt. Dabei sei er stets für "Verhältnismäßigkeit" zwischen naturschutzrechtlichen Maßnahmen und den daraus resultierenden Einschränkungen eingetreten.

