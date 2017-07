Rastatt lechzt nach Stuttgarter Fleischtopf

Was muss Rastatt tun, um sich aus dem Topf des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) bedienen zu können? Einfach wird's nicht, das legte der Meinungsaustausch offen. Die Staatssekretärin sagte, dass die ELR-Mittel mittlerweile zu 50 Prozent für Wohnprojekte bestimmt seien. Die Zeiten, dass zum Beispiel die Dorfplatzgestaltung finanziell gefördert wird, sind vorbei. Allerdings gab Gurr-Hirsch zu erkennen, dass es wegen der Ausrichtung in der CDU-Landratsfraktion etwas Gegrummel gebe. Es werde gefordert, dass auch Einzelfälle berücksichtigt werden; etwa wenn es um Fragen der Grundversorgung gehe (Medizin, Lebensmittel). "Das Programm ist nicht in Stein gemeißelt", erklärte Gurr-Hirsch. Die Chancen könnten zum Beispiel steigen, wenn sich ein Landkreis hinter einzelne Projekte stelle. Als konkrete Empfehlung für Rastatt sprach die Staatssekretärin Projekte im Tagestourismus an; so könne sie sich ein Hotel in Plittersdorf vorstellen.

Um an ELR-Mittel zu kommen, müsste die Stadt aber Investoren oder Projektentwickler finden. Beispiel Rauental: Dort ist im Gespräch, ein Mini-Bildungszentrum mit alter Schule und Kindergarten zu realisieren. Ein Abriss der alten Kita und die Schaffung etwa von Seniorenwohnungen an dieser Stelle könnten dann gefördert werden.

Das Problem: In allen Dörfern beziehen sich viele Wünsche auf Straßen. Gurr-Hirsch verwies darauf, dass man in solchen Fällen eher Sanierungsprogramme des Landes ins Auge fassen müsse. Gelder gebe es aber auch für den Prozess der Bürgerbeteiligung, die Rastatt bei der Dorfentwicklung vorbildlich praktiziert habe, so Gurr-Hirsch. OB Pütsch beklagte dagegen, dass bei Sanierungsprogrammen einzelne Stadtteil-Dörfer nicht die gleichen Chancen hätten wie selbstständige Gemeinden.

Erst vor wenigen Tagen hatten sich Rastatter Gemeinderat und Ortschaftsräte in der Badner Halle mit dem Dorfentwicklungskonzept befasst. Einen sanften Einstieg finanzieller Art gab es dieses Jahr in Form eines Budgets von 100000 Euro, das jedem Dorf zur Verfügung gestellt wurde. Allerdings deutete der OB an, dass es für die Stadtteile gar nicht so einfach sei, die Summe kurzfristig zu investieren, da die neue Handlungsoption doch der Gewöhnung bedürfe.