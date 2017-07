Verlust von wertvollem Boden nicht zu ersetzen

Muggensturm - SPD-Gemeinderatsmitglied Dieter Eisele wählte drastische Worte: "Du hast nur Nachteile von der L'Oreal-Ansiedlung", wandte er sich an einen Anwohner der Vogesenstraße in Muggensturm. Dieser hatte sich zuvor in der Bürgerfragestunde erkundigt, was es ihm bringe, dass der Kosmetikkonzern nach Muggensturm komme. Trotzdem war sich Eisele sicher, dass der Anwohner, der früher selbst einmal in der Kommunalpolitik aktiv gewesen war, sich genauso entschieden hätte wie das heutige Gremium. Dieses bekräftigte in der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal seine Zustimmung für die Ansiedlung.

Auch Bürgermeister Dietmar Späth machte klar, dass jede Ortsentwicklung nicht nur positive Seiten habe. Die hohe Lebensqualität in der Gemeinde führte er aber auf die einstige Entscheidung zurück, ein attraktiver Industriestandort zu werden. "Die Gewerbesteuern haben geholfen, die Infrastruktur im Ort zu entwickeln." Eine Mehrbelastung an Verkehr in den Wohngebieten bleibe nach der L'Oreal-Ansiedlung nicht aus, gab er zu. Dennoch stand er hinter der Entscheidung für den Konzern. "Es ist ein Abwägungsprozess. Wir müssen damit leben, dass nicht alle mit der Entscheidung zufrieden sind." Diese Unzufriedenheit äußerten mehrere Bürger im Rahmen der Bürgerfragestunde. Hauptsächlich ging es um Verkehrslärm und nicht eingehaltene Lkw-Verbote - und die Angst, dass nach der L'Oreal-Ansiedlung alles noch schlimmer werde.

Doch nicht nur der Verkehr, sondern generell die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die der Bau des Distributionszentrums mit sich bringt, standen im Fokus der Gemeinderatssitzung. Denn es ging um das Bebauungsplanverfahren für das "Industriegebiet Schleifweg III" sowie erste Stellungnahmen, die zu dem Vorhaben eingegangen waren.

Christoph Müller vom Ingenieurbüro Wald und Corbe stellte die Umweltprüfung vor. Als größten Eingriff bezeichnete er die Versiegelung von teils hochwertiger Erde. Zwar sei geplant, eine drei Hektar große Dachbegrünung auf dem neuen Gebäude anzulegen und auch das Niederschlagswasser durch eine Anlage vollständig versickern zu lassen. Dennoch könne man auch durch alle Maßnahmen die Verluste nicht kompensieren, war Müllers Fazit. Zu den geschützten Arten, die auf dem Gelände vorkommen, zählen unter anderem Feldlerche, Zauneidechse und Kreuzkröte. Um diesen Tieren weiterhin einen Lebensraum bieten zu können, sind Amphibientümpel und -tunnel, Zauneidechsenrefugien sowie eine insektenschonende Beleuchtung geplant. Die Feldlerche soll auf dem begrünten Dach ein neues Zuhause finden. Bis dieses fertiggestellt ist, sollen auf der umliegenden landwirtschaftlichen Fläche Bereiche ausgewiesen werden, die für den Vogel hergegeben werden.

Thema war außerdem noch einmal die ablehnende Haltung der Nachbargemeinde Malsch zu dem Vorhaben. Die mögliche Straße zum "Dachser"-Kreisel sei nicht Gegenstand der Planung, betonte ein Vertreter des Planungsbüros Gerhardt. Zum Schutzabstand gebe es darüber hinaus ein Gutachten. Darin sei nachgewiesen, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden, ließ Hauptamtsleiter Claus Gerstner wissen.

Das Verkehrsgutachten bescheinigte eine Zunahme von Fahrzeugen auf den Straßen: So gebe es zunächst knapp 670 Fahrten mehr, davon 155 Lkw. "Die Achsen nehmen das auf", war sich Rathauschef Späth sicher. Walter Jüngling (SPD) drängte jedoch darauf, Druck beim KVV zu machen, um den S-Bahnfahrplan attraktiver zu gestalten.

Harald Unser (MBV) erwartete von der Verwaltung großes Engagement, um die Folgen für Muggensturm zu reduzieren. Auch Dieter Eisele (SPD) hoffte, die Nachteile für die Bürger mindern zu können. "Man muss die Sorgen ernst nehmen", fügte Joachim Schneider (CDU) an.

Öffentlichkeit und Behörden können im Juli und August noch eine Stellungnahme zu dem Vorhaben im Rathaus Muggensturm abgeben.