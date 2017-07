Favorite-Schüler bleiben in Bewegung

Kuppenheim - Die Stadt Kuppenheim unterstützt weiterhin die Kindersportschule Mittelbaden, kurz KiSS genannt, die seit dem Schuljahr 2013/14 an der Favorite- Grund- und Werkrealschule und seit 2014/15 im Ganztagesbereich der Grundschule tätig ist. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag ohne Diskussionen eine Gesamtförderung in Höhe von 11 820 Euro für das neue Schuljahr bewilligt, das sind 2850 Euro mehr als im Vorjahr. Damit entsprach das Gremium den Anträgen von KiSS, die den Gesamtaufwand auf 23639 Euro beziffert hat.

Die Kindersportschule Mittelbaden ist ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Sportvereinen in Kuppenheim und Muggensturm, um die sportliche Grundlagenausbildung der Kinder zu optimieren. Sie hat mit Andreas Herrmann einen Schulleiter, 18 nebenberufliche Referenten und will im neuen Schuljahr eine FJS-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) einrichten. Diese soll ab 1. September mit einem "Eigengewächs" der Handballerjugend der SG Muggensturm/Kuppenheim besetzt werden, heißt es in den Sitzungsunterlagen. KiSS finanziert sich aus Zuschüssen der Stadt Kuppenheim, der Gemeinde Muggensturm und der beteiligten Vereine, von Verbänden und Stiftungen sowie durch Spenden, Sponsoren, Mitglieds- und Kursbeiträgen.

Kuppenheim unterstützt die KiSS-Aktivitäten in den vier vierten Klassen bisher mit maximal 4980 Euro. Daran ändert sich auch nichts im neuen Schuljahr. Zwar wird es dann nur noch drei vierte Klassen geben, die Schulleitung möchte jedoch in den dritten Klassen den Schwimmunterricht durch die KiSS unterstützen lassen, so dass es bei der bisherigen Zuwendung durch die Stadt bleibt. Um 2850 auf 6840 Euro stockt Kuppenheim indes den Zuschuss für die Arbeit von KiSS in den Ganztagsklassen auf. Grund: Es kommt eine weitere Klasse in der vierten Klassenstufe hinzu, somit gibt es dann in jeder Grundschulklassenstufe (eins bis vier) eine Ganztagsklasse. Kuppenheim bezahlt nun mehr, weil andere Fördermittel durch die bisherigen Angebote schon ausgeschöpft seien, wie KiSS-Leiter Herrmann in der Sitzung erläuterte.

Zur Kenntnis genommen hat der Gemeinderat den Bericht über die Aktivitäten von KiSS im laufenden Schuljahr, die, wie der Schulleiter noch einmal ins Gedächtnis rief, auf den vier Säulen Schule (etwa Unterstützung im Sport, Übernahme von Ganztagsschulangeboten, Organisation und Betreuung der Sport-AGs), Kindergarten (Bewegungsprogramm, Unterstützung in der Elternarbeit), Vereine (etwa Ferienspaß) und Bewegungserfahrung (Kursangebote am Nachmittag wie Motorik, Schwimmen, Ballschule, Wassergewöhnung) basiert.

Kontinuierlich ausgebaut hat KiSS ihre Tätigkeit in den vergangenen Jahren. Wurden im im Schuljahr 2013/14 591 KiSS-Stunden gegeben, so sind es im laufenden Schuljahr bereits 1525, wobei noch weitere 320 Stunden für Arbeitsgemeinschaften hinzukommen. Im ersten KiSS-Jahr profitierten 289 Kinder von dem Angebot, aktuell sind es 771. Herrmann sprach von umfangreichen Bewegungsprogrammen wie Rope Skipping, Konzentration und Bewegung sowie turnerische Grundelemente.

Wie effektiv die KiSS-Arbeit ist, zeigt die Evaluation der ersten Klassen: Bei Fitnesstests, die im September 2016 und im März 2017 stattfanden, wurden durch die Bank weg deutliche Steigerungen um durchschnittlich zwölf Prozent erzielt, informierte Herrmann. Die Erstklässler absolvierten beispielsweise einen 20-Meter-Sprint und einen Sechs-Minuten-Lauf, machten Standweitsprung oder seitliches Hin- und Herspringen. "Wenn man sieht, wie sie sich die Kinder entwickelt haben, dann ist das ein tolles Ergebnis", betonte Bürgermeister Karsten Mußler.

Auch im neuen Schuljahr hat sich KiSS viele Ziele gesetzt: So sollen weitere Mitgliedsvereine oder Gemeinden gewonnen werden. Möglicherweise kommt Bischweier noch mit ins Boot, Herrmann jedenfalls sprach von intensiven Gesprächen mit der dortigen Schulleitung. Ferner ist KiSS um die Absicherung des Budgets bemüht und will weitere langfristige Geldgeber finden.

Und auch im neuen Schuljahr wird die Kindersportschule ihr breitgefächertes Angebot offerieren - wie etwa Ballspiele/Handball, Latino-Fitness und Dance in Kuppenheim sowie Handball, Tischtennis und Fußball in Muggensturm. Als Kursangebote für verschiedene Altersgruppen werden unter anderem Klettern und Ballschule auf dem Programm stehen, die wieder stärker nachgefragt seien, erläuterte Herrmann. Ebenso Bodyfit, Wassergewöhnung und Bewegungsspiele für Zuhause.

Auch in den Kindergärten wird es wieder Bewegungsprogramme geben, ebenso ein Kindergartensportfest.