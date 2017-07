Spendenaktion für Bernharduskirche

Rastatt - Die Bernharduskirche ist zurzeit das Sorgenkind der katholischen Pfarrei in der Rastatter Innenstadt. Während die Stadtkirche Sankt Alexander seit der umfassenden Renovierung wieder in altem Glanz strahlt, wird Bernhardus wohl noch mindestens dieses Jahr geschlossen bleiben, wahrscheinlich länger. Zwar ist der Schimmelbefall in Rastatts traditionsreichster Kirche beseitigt (wir berichteten). Doch nun gilt es zu verhindern, dass es wieder so weit kommt. Dafür sind einige Maßnahmen notwendig, die Geld kosten. Es soll gesammelt werden.

Mehr als 100000 Euro haben die bisherigen Arbeiten gekostet, haben Gabriele Skornia und Gabriele Huesmann vom Kirchenbauverein ausgerechnet. Und sie rechnen mit weiteren Belastungen um die 150000 Euro. Die Statik der Orgelempore soll gefestigt werden, auch der Turm, dessen Zwiebel undichte Stellen hat, bedarf einer Sanierung. Die Orgel, die der Kirchenbauverein jüngst gebraucht erworben hat, ist nun vorerst im Kindergarten vis-à-vis eingelagert. Die ebenfalls abgebaute Kanzel ist im Keller des Pfarramts verstaut. Die wohl wichtigste Maßnahme für die Zukunft der Bernharduskirche mit ihrem hochgotischen Chor, in dem sogar Reste von spätmittelalterlichen Wandmalereien erhalten sind, ist aber der Einbau einer automatischen Be- und Entlüftung. "Zurzeit muss unsere Mesnerin noch jeden Tag lüften", erzählt Skornia.

Bei Hochzeitspaaren ist die Bernharduskirche besonders beliebt, was sicher auch an ihrer malerischen Lage auf dem Hochgestade liegt. Seit die Stadt den Bewuchs rund um das Gotteshaus gestutzt hat, ist es wieder ein richtig schöner Platz in Rastatt geworden, der sich bestens für Sektempfänge eignen würde, freut sich Huesmann.

Damit die Kirche, die dem seligen Markgrafen Bernhard von Baden geweiht ist, so bald wie möglich wieder genutzt werden kann, will der Verein Spenden für die nötigen Baumaßnahmen sammeln. "Natürlich nicht in der Größenordnung wie bei Sankt Alexander", geben sie zu - aber eben doch. Auftakt soll ein Basar und Flohmarkt am Samstag, 15. Juli, von 8.30 bis 13.30 Uhr im Rahmen des sommerlichen Hocks im Pfarrgarten in der Schlossstraße werden. Verkauft werden selbst gemachte Basteleien wie Dekogläser, Schürzen, Taschen und Schmuck. Für Sammler alter Dinge könnte ein Besuch ebenfalls interessant sein. Denn es werden auch Devotionalien aus dem Fundus des Pfarrers angeboten: zum Beispiel Rosenkränze, Heiligenbilder, Heiligenfiguren und Kreuze, aber auch Gegenstände des täglichen Bedarfs. Natürlich wird es auch selbst gebackenen Kuchen geben, Kaffee und kühle Getränke.

Wer noch etwas Gebasteltes oder Selbstgenähtes als Spende für den Verkauf beisteuern möchte, kann sich bei Gabi Skornia unter (07222) 33219 melden. Der Erlös der gesamten Veranstaltung ist für die Renovierung der Bernharduskirche bestimmt.