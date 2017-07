Ein "Ja" zum vereinten Europa

Bietigheim - Recht schwer tat sich der Bietigheimer Gemeinderat bei der Namensfindung für den neu geschaffenen Platz am Kreisel Malscher Straße im Baugebiet "Badenstraße Süd".

Ende April wurde das Baugebiet im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zwischenzeitlich haben mehrere Bauanträge die Genehmigung durch den Gemeinderat erhalten und auch das erste Haus ist schon im Rohbau fertig.

Schon bei der Einweihungsfeier reifte im Ratsgremium die Idee, dem neu geschaffenen Platz einen Namen zu geben. Um möglichst eine breite Akzeptanz zu haben, erläuterte Bürgermeister Constantin Braun bei der jüngsten öffentlichen Ratssitzung, habe man beschlossen, eine Umfrage in der Bevölkerung durchzuführen. Dabei waren alle Bürger aufgerufen, ihre Namensvorschläge bis zum 15. Juni bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Insgesamt gingen bei der Gemeindeverwaltung 72 Vorschläge ein. Diese sollten dann bei der öffentlichen Ratssitzung am 20. Juni vorgestellt und erläutert werden. Dazu kam es allerdings nicht, denn die Liste der vorgeschlagenen Namen enthielt auch Namen von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und wie es SPD-Gemeinderat Günther Matz vorschlug, nicht öffentlich diskutiert und erörtert werden sollten (wir berichteten). In nichtöffentlicher Sitzung wurden nun, wie zu hören war, diese Namensvorschläge ausreichend diskutiert und erörtert, so dass am Sitzungsabend lediglich noch über den Namen des Platzes selbst zu entscheiden war. Die Vorschläge, die die Bürger für die Namensgebung des neuen Platzes einreichten, reichten von Namen wichtiger Persönlichkeiten bis zu historischen Gegebenheiten. Am häufigsten genannt wurde der Name "Ernst-Kopp-Platz", gefolgt von "MÖBS-Platz", "Alter Dreschplatz", "Dr.-Jakob-Kölmel-Platz", "Platz an der Sonne/Sonnenplatz", "Karl-Strotz-Platz", "Platz der Begegnung", "Bietjer Eck", "Einbaum-Platz", "Partnerschaftsplatz" und vielen mehr.

Für die SPD-Fraktion plädierte Günther Matz für den "Platz der Partnerschaften". Gerade in der heutigen politischen Situation sei es wichtig, so seine weitere Argumentation, sich für die europäische Idee einzusetzen und auch entsprechend Farbe zu bekennen. Deshalb sei es auch ein Zeichen dafür, dass die Bietigheimer Partnergemeinden in Italien und Ungarn wissen, dass man zu ihnen steht. Diesem pflichtete auch CDU-Fraktionssprecher Jürgen Rastätter bei. Letztlich ginge es darum, "ja" zum vereinten Europa zu sagen, lautete seine Meinung.

Dieser Ansicht wollte sich FW-Sprecher Karl Rittler nicht anschließen: Es gebe auch Partnerschaften in näheren Regionen und da liege es schon näher, dass man die Nachbargemeinden mit einschließt. So sei es mehr als folgerichtig, die MÖBS-Gemeinden zu nennen. Denn MÖBS stehe schließlich für die Gemeinsamkeiten der Gemeinden Muggensturm, Ötigheim, Bietigheim und Steinmauern. Letztlich entschied man sich mehrheitlich bei sechs Gegenstimmen der FW-Fraktion für die Namensgebung "Platz der Partnerschaften".

Festlegen wollte sich der Gemeinderat in der Frage, wie man die Namensschilder an diesem neuen Platz anbringt, noch nicht. Über die mehrfachen Vorschläge, die bereits von der Verwaltung in Auftrag gegeben wurden, wollte der Gemeinderat am Sitzungsabend nicht diskutieren.