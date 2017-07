Städteplaner ringen mit PFC-Problematik Rastatt (ema) - Die PFC-Problematik erfasst jetzt auch die Bauleitplanung. Kommunen und Investoren müssen mit steigenden Kosten rechnen. Der Landkreis Rastatt darf belastetes Material nicht auf einer Deponie in Mittelbaden unterbringen. Nach Erkenntnissen des Landratsamts liegen derzeit Bebauungspläne in Bühl, Sinzheim, Rastatt und Rheinmünster wegen der Problematik auf Eis. Der Landkreis selbst musste kürzlich bei der Planung eines Radwegs zwischen Schwarzach und Hildmannsfeld auf die Bremse treten, weil die Kosten wegen PFC-Funden drastisch gestiegen wären. Unerwartet gefordert waren die Behörden, nachdem im Oktober der Pilot eines zweimotorigen Flugzeugs bei Hügelsheim eine Bruchlandung hinlegte und die Feuerwehr PFC-haltigen Löschschaum einsetzte. 300 Tonnen Bodenaushub mussten zunächst zur Zwischenlagerung nach Lahr transportiert werden, um dann außerhalb Baden-Württembergs entsorgt zu werden. Wie Umwelt-Dezernent Jörg Peter jetzt im Planungsausschuss des Kreistags berichtete, darf keine der Deponien im Landkreis Rastatt PFC-belasteten Erdaushub annehmen, da die technischen Voraussetzungen für eine sichere Entwässerung fehlen. Peter erklärte, dass die Entsorgung deshalb nicht unbedingt teurer werde. Die Kosten für eine Deponierung zum Beispiel in Sachsen-Anhalt lägen bei 100 bis 110 Euro pro Tonne. Teurer wird die PFC-Problematik jedoch für die Kommunen bei der Bauleitplanung. Peter wies auf Dokumentationserfordernisse hin und die Maßgabe, dass aus der Nutzung des Bodens keine Gefahr für die Nutzer und Dritte entstehen. Verlangt wird eine ausreichende Aufklärung des Sachverhalts, ob und unter welchen Bedingungen und Auflagen ein Baugebiet ausgewiesen werden darf. Weiteres Problem: Bei der PFC-Problematik gibt es laut Verwaltung derzeit keine "mit vertretbarem Aufwand" auszuführenden technischen Verfahren zur Bodensanierung. Städte und Gemeinden müssten andere Wege suchen, um Beeinträchtigungen zu umgehen. Genannt werden möglichst hoher Versiegelungsgrad, keine Regenwasserversickerung und Gartenbrunnen, Einschränkung der Bepflanzung, Entsorgungskonzept für das Bodenmaterial, Verzicht auf Kellergeschosse. Eigentümer müssen sich darauf einstellen, dass der Verkehrswert der Grundstücke sinkt; die Areale verbleiben im Altlastenkataster. Peter wies darauf hin, dass in Einzelfällen belasteter Boden am Ort wiederverwendet werden kann, zum Beispiel in Schutzwällen. Wegen der vielen Fragen haben Landratsamt, Regierungspräsidium und Umweltministerium entschieden, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der Bauleitplanung und Deponierung befasst.

