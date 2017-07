Festmeile lückenlos gefüllt

Durmersheim - Gut 34 Grad waren selbst dem Bären zu viel. Er konnte nicht umhin, sein dickes Fell wenigstens etwas zu lüften, um am Samstag ohne Hitzschlag die Eröffnung des 14. Durmersheimer Bäretriewerfestes zu überstehen. Das Gefühl der Erleichterung bestärkte Bürgermeister Andreas Augustin mit der Erinnerung an das Fest Nummer 13, bei dem vor zwei Jahren noch höhere Temperaturen geherrscht hatten.

Dass dieses Mal der Fassanstich unter den Linden des Chennevièresplatzes vorgenommen wurde, bescherte dem Ritual angenehme Rahmenbedingung. Gefördert wurde die lauschige Atmosphäre zudem von der Kapelle des Musikvereins 1868, die eine perfekte Klangkulisse beisteuerte, dirigiert von Dagmar Bierhalter.

Augustin versprach den Besuchern, unter denen beim Auftakt kommunalpolitische Prominenz aus der Umgebung war, zwei Tage mit "hochklassigen kulinarischen Genüssen" und vorzüglicher Unterhaltung vielerlei Art. "Mit Wehmut" habe man einen Rückgang der teilnehmenden Vereine registriert, der den aus Otto Heck, Werner Frosch und Gerhard Lembach bestehenden Festbeirat veranlasst habe, nach einer zusätzlichen Attraktion zu suchen. So sei es zur Verpflichtung der SWR3-Elch-Party gekommen.

Eine Lücke gab es auch im Eröffnungsprogramm. Außer Meister Petz, in dessen schwarzem Fell ein Fasnachter steckte, fehlten die Gestalten, die den Spitznamen der Durmersheimer verursacht haben. Der Schwank von den Bärentreibern, die in Wirklichkeit nur einem Pudel nachjagten, konnte aber während des ganzen Fests an anderer Stelle verfolgt werden. Die Geschichte wurde von der Hardtschule als Comic-Strip präsentiert. Die großformatigen Einzelbilder waren auf der Speyerer Straße ausgestellt, gleich daneben stand eine Minibühne, auf der die Moritat von Kindern mit Puppen nachgespielt werden durfte.

Mit wie viel Aufwand das Lachstück beim ersten Bäretriewerfest 1978 aufgeführt worden war, mit Bauernvolk und Fuhrwerken, wurde in einer Foto-Ausstellung der Heimatpflege im Bürgersaal sichtbar. Auch vom zweiten Fest 1981 waren Bilddokumente zu sehen, außerdem unter dem Titel "Früher - Heute" 20 Vergleichsansichten markanter Gebäude und Plätze. Der Fassanstich der Festpremiere von 1978 war nicht abgebildet. Das Anzapfen im Jahr 2017 gelang Bürgermeister Augustin nahezu bilderbuchmäßig.

Nach dem geglückten Start dauerte es noch eine Weile, bis der Festbetrieb auf Touren kam. Viel Betrieb entstand schnell auf dem Spielplatz in der Speyerer Straße. Das mit zusätzlichen Reizen bestückte Areal wurde zum eifrig genutzten Refugium der kleinen Festbesucher. In den Straßen wurde es am Abend richtig voll. Vom Alten Kino bis zum Platz hinter der Kirche herrschte dichtes, stellenweise enormes Gedränge. Die ganze Festmeile schien lückenlos mit Publikum gefüllt. Musikbühnen reihten sich wie eine Perlenkette auf, vom Akkordeon-Spielring über Tennisclub, JKG zum Musikverein. Die größte Bühne stand in der Poststraße. Sie war am Samstag für den Act mit dem kleinsten Aufwand reserviert, die SWR3-Elch-Party. Das Gastspiel der Radiomacher wirkte auf viele, vor allem junge Leute, wie ein Magnet. Der Partysound hämmerte treibend gut, wirkte aber lieblos abgespult. Hätte der öffentlich-rechtliche Sender sich ein bisschen angestrengt, hätte vermutlich der Bär gesteppt. Da bot die Sommernacht an anderen Ecken wirkliche Pulstreiber, die "Gredancers" am Kino oder den Spanier Roberto Moreno in der Engelstraße zum Beispiel.

Eine fesselnde Überraschung war eine spontan zusammengewürfelte Band der JKG vor dem Pfarrzentrum, die bis weit nach Mitternacht mit Enthusiasmus bejubelt wurde.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst vor dem Pfarrzentrum. Danach ging es mit Blasmusik unter den Linden, Bands an anderen Stellen, den Auftritten von Chören, Tanzgruppen, Einradfahrern und diversen anderen Darbietungen weiter.