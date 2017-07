Auch vor dem Schlosshof wird gefeiert

Rastatt - Die Open-Air-Abende in Rastatt haben von Donnerstag bis gestern rund 13500 Musikfans in den Ehrenhof des Residenzschlosses gelockt (Berichte: Kultur). Die Zahl der Zuhörer war indes deutlich höher: Zahlreiche Menschen ließen sich in der Innenstadt nieder, um die Musik von dort aus zu genießen - in Lokalen, auf Bierbänken, auf der Straße oder auf Dachterrassen.

Mehr als 50 Euro für eine Eintrittskarte für das Nena-Konzert sind beispielsweise Sabrina Meier und ihrer Freundin Petra Weber etwas zu viel. Gemeinsam mit Hunderten anderen verfolgen die beiden Frauen das Konzert deshalb direkt vor dem Schloss: "Die Akustik ist prima. Nur auf die Sicht auf die Bühne müssen wir eben verzichten", sagen die beiden.

Verschiedene Lokale in der Innenstadt haben bei bestem Sommerwetter im Freien bestuhlt, hinzu kommen eine Lounge und zwei Street-Food-Wagen vor dem ehemaligen Riva. Citymanager Johannes Flau zeigt sich begeistert: "Die Resonanz ist prima und die Menschen genießen einen tollen Abend in unserer Stadt."

Die Herrenstraße wird schon lange vor Konzertbeginn zur Fußgängerzone umfunktioniert. Die Besucher nehmen in den Gaststätten, auf Bierbänken oder im mitgebrachten Klappstuhl Platz und lauschen beispielsweise den "99 Luftballons", die Nena imaginär steigen lässt, feiern Klassiker und neue Songs der Sängerin.

"Die Stimmung ist super: Wir haben sehr viel Spaß", bestätigen Peter Klauser und Hans Brommer, die mit einigen Freunden auf dem Bürgersteig Platz genommen haben und gemütlich ein Bier trinken. "Hier draußen kann man sogar sitzen, im Schlosshof selbst ist stehen angesagt", schmunzelt Petra Willstätter.

Enttäuscht zeigen sich Fans im Schlosshof und davor allerdings, dass Nena bereits nach gut 90 Minuten den letzten Song anstimmt. "Das ist sehr schade: es war so kurz", meint Yusuf Gülcüc, der das Konzert direkt vor der Bühne mitverfolgt hat und nun den Zuhörern vor den Absperrungen berichten kann. Von Nena, die mit Gitarre auf der Bühne rockt, und einer eher einfach gehaltenen Bühnenshow.

Ganz kostenlos und mit bester Sicht verfolgen einige Rastatter die Show von ihren Dachterrassen oder Balkonen. Für sie gilt es an den vergangenen vier Tagen, ganz unterschiedliche Musikrichtungen zu erleben. Gewollt oder ungewollt. Mach einer hat sich da für einen oder zwei Abende auch gerne bei Freunden eingeladen, um dem Rummel zu entfliehen. Die Auswahl geht von Yann Tiersen am Donnerstag über Nena am Freitag, Dieter Thomas Kuhns buntem Auftritt am Samstag bis hin zum Konzert der Fantastischen Vier am gestrigen Sonntagabend.

"Super, dass so tolle Bands kommen"

"Ich finde es super, das so tolle Bands und Sänger nach Rastatt kommen", freut sich Maike Himmel, die in der extra aufgebauten Lounge vor dem ehemaligen Riva einen Platz ergattert hat. Da gibt es ein Bierchen und ein bisschen was zu Essen und da kann mit Freunden geplaudert werden. Dass dann das Wetter auch noch so prima mitspielt, ist das i-Tüpfelchen an einem besonderen Wochenende, das viele Menschen in der Innenstadt genießen. Ist diese am Freitagnachmittag bei brütender Hitze noch wie ausgestorben, kommen pünktlich zum Konzertbeginn immer mehr Musikfans in Richtung Schloss gepilgert. Über gute Umsätze freuten sich da nicht nur die Gastronomen, sondern auch so manche Eisdiele.

Bei der Stadt Rastatt hofft man nun darauf, in gut zwei Wochen ebenso viel Glück mit dem Wetter zu haben, wenn das Internationale Rastatter Stadtfest für den nächsten Höhepunkt im Eventkalender der Innenstadt sorgt.