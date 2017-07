"Über ein Vierteljahrhundert das Krankenhaus geprägt" Rastatt (hr) - In ihren Würdigungen waren sich Geschäftsführer Jürgen Jung, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Jürgen Bäuerle und Prokurist Dr. Andreas Eichenauer einig: Nach dem Chefarzt der Chirurgie Dr. Elmar Kunz im vergangenen Jahr verliere man mit dem Radiologen Dr. Michael Hoeschel und dem Internisten und Kardiologen Prof. Helmut Keller zwei weitere Urgesteine des analogen Ärztezeitalters, die noch das gesamte Fachwissen ihres Fachgebiets vertreten konnten. Über ein Vierteljahrhundert haben sie das Krankenhaus Rastatt geprägt, das heute jährlich rund 13 000 stationäre Patienten betreut. (hr) - In ihren Würdigungen waren sich Geschäftsführer Jürgen Jung, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Jürgen Bäuerle und Prokurist Dr. Andreas Eichenauer einig: Nach dem Chefarzt der Chirurgie Dr. Elmar Kunz im vergangenen Jahr verliere man mit dem Radiologen Dr. Michael Hoeschel und dem Internisten und Kardiologen Prof. Helmut Keller zwei weitere Urgesteine des analogen Ärztezeitalters, die noch das gesamte Fachwissen ihres Fachgebiets vertreten konnten. Über ein Vierteljahrhundert haben sie das Krankenhaus Rastatt geprägt, das heute jährlich rund 13 000 stationäre Patienten betreut. Oberarzt Dr. Andreas Heinze bescheinigte den beiden, Vollblutärzte gewesen zu sein, die ihre Ideale vorlebten und deren Abteilungen im Vergleich zu 1991/1992 nicht mehr erkennbar seien. Besonders lobte er, dass sie immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter hatten und Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit legten. Hoeschel, gebürtiger Kieler, hatte 1991 die Chefarzt-Position am Kreiskrankenhaus Rastatt übernommen "und aus der radiologischen Abteilung, die damals eher den Charakter einer großen radiologischen Praxis hatte, ein radiologisches Krankenhausinstitut entwickelt", würdigte Landrat Bäuerle dessen Wirken. Dabei sei er auch ins private Risiko gegangen und habe mit externen Partnern ein CT sowie ein MRT angeschafft und im Krankenhaus betrieben. Mit der von ihm veranlassten Umstellung von der analogen Bildgebung zur Digitalisierung habe Hoeschel den Einstieg in die Teleradiologie geschafft, die eine ortsunabhängige Befundung der Röntgenbilder erlaube. Neben aller Begeisterung für die zunehmenden technischen Möglichkeiten habe er nie die Kommunikation zwischen dem Diagnostiker und dem Behandler aus dem Blick verloren. Die letzte große Herausforderung seines beruflichen Lebens für das Klinikum Mittelbaden sei die gelungene Integration der Abteilung für Neurologie gewesen, so der Landrat weiter. Helmut Keller war 1992 Chefarzt der Medizinischen Klinik für die gesamte Innere Medizin geworden. Als wesentliche Verdienste führte Bäuerle an: den sukzessiven Aufbau einer internistischen Intensivstation, die später mit der chirurgischen Intensivstation zu einer heute zwölf Betten umfassenden interdisziplinären Intensivstation verschmolzen wurde; den Aufbau eines Linksherzkathetermessplatzes, mit dem das Krankenhaus Rastatt zum Kompetenzzentrum für invasive Kardiologie innerhalb des Klinikums Mittelbaden wurde; den Aufbau einer nach den Kriterien der Deutschen Diabetes-Gesellschaft zertifizierten Diabetesabteilung und den Aufbau einer kleinen internistischen Schlaganfalleinheit, womit auch die Voraussetzungen für die erfolgreiche Integration der Abteilung Neurologie geschaffen wurde. Besonders würdigte der Landrat, dass Keller neben den Änderungen im Medizinischen Leistungsangebot die Umstellung auf das effizienzorientierte Vergütungssystem mitgestaltet und noch Zeit gefunden habe, sich ehrenamtlich im Kreistag zu engagieren, Vorträge im gesamten Landkreis und der Stadt Baden-Baden zu halten und mit den Selbsthilfegruppen zusammenzuarbeiten. "Wurde bisher ein Krankenhaus weitgehend von starken Persönlichkeiten mit hoher persönlicher Einsatzbereitschaft und umfassende, Wissen in ihren Fachgebieten geprägt, ist das Krankenhaus der Zukunft darauf angewiesen, dass es von einem gemeinsamen Wertesystem getragen wird, das auch bei nicht kontinuierlich vorhandener Präsenz der wesentlichen Akteure funktioniert", zeigten sich Bäuerle und Eichenauer überzeugt. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde im Kreistagssaal des Landratsamts vom Saxofon-Quartett der Städtischen Musikschule Rastatt unter der Leitung von Reiner Möhringer und den Saxofonisten Aaron Schirmer, Oliver Slotta und Wladimir Kostic.

