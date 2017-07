Große Bandbreite gezeigt

Die zahlreichen Besucher freuten sich bei bestem Sommerwetter über ein bunt gemischtes Programm aus Tanz, Gymnastik, Turnen und Akrobatik, das von Sina Schneider vom TV Haueneberstein moderiert wurde. Bereits die jüngsten Teilnehmer der Tanz-AG der Favoriteschule aus Kuppenheim begeisterten die Besucher ebenso wie die Mini-Cheerleader des TV Wintersdorf, die einen flotten Tanz auf die Bühne im Seegarten zauberten. Bei den "Crazy Crocodiles" des TV Muggensturm war Hip-Hop angesagt, während die Jazztanzgruppe des TV Lautenbach die Besucher passend zum Wetter in Richtung "Summertime" entführte. Erster Höhepunkt des Abends war der Auftritt der "Jumpignons" des TV Bühl. Die Rope-Skipping-Gruppe präsentierte eine gelungene Show, bei der die einzelnen Mitglieder teilweise über drei Seile parallel sprangen. Verschiedene Figuren, alleine, zu zweit oder in der ganzen Gruppe ließen die jungen Sportlerinnen spielerisch einfach wirken. Der große Applaus des Publikums war mehr als verdient.

Der Förderkader des Turngaus, bestehend aus Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, präsentierte verschiedene Übungen am Boden und Trampolin, während die "Little Tigers" des TV Gernsbach einen wilden Tanz vorbereitetet hatten. Verschiedene Tänze wurden zudem von den "Lovley Dancers" des TV Iffezheim, der Gruppe "Passion" des TB Rotenfels und der Gruppe "Mixerie" der Turnerschaft Ottersdorf beigesteuert. Einen außergewöhnlichen Beitrag lieferten die beiden Schwestern Martha und Elise Ostertag. Als "Black Sisters" zeigten sie am Boden ihre Gelenkigkeit und zahlreiche Hebefiguren. Hip-Hop war anschließend bei Aufritten der Gruppe "OON" des TV Muggensturm angesagt. Nicht fehlen durfte zudem der traditionelle Auftritt der Turngau Männer-Riege, der "Ried Sisters" des TV Plittersdorf und der Gruppe "TNT" des TB Gaggenau. In die Welt des Musicals wurden die Besucher von der Gruppe "Be in Motion" des TV Iffezheim entführt. Mary Poppins lautete dieses Mal das Motto des wahrhaft zauberhaften Auftritts. Richtig flott ging es zudem bei den Turnerinnen des TV Haueneberstein zu, die für ihre Übungen am Boden, Kasten und Mini-Trampolin ein bayrisches Outfit mit passender Musik gewählt hatten.

Sabine Schubert, Fachwartin des Turngaus für Showveranstaltungen, zeigte sich von der zweistündigen Veranstaltung beeindruckt: "Die Bandbreite an Angeboten im Turngau ist außergewöhnlich", freute sie sich. Gefallen hat nicht nur ihr die tolle Stimmung im Wintersdorfer Seegarten. So kommt "It's Showtime" zum 100-jährigen Jubiläum des TV Wintersdorf im Jahr 2019 gerne wieder zurück. Dann mit neuen Akteuren und einem neuen Programm. Denn dieses wird jedes Jahr komplett neu zusammengstellt. "Es ist jedes Mal spannend und abwechslungsreich", so Sabine Schubert.

Der TV Winterdorf zeichnete bereits am Sonntagachmittag im Rahmen eines Schauturnens die diesjährigen Vereinsmeister aus. Bei den Kür-Wettkämpfen am Samstagvormittag setzten sich Hannah Kreiser bei den Frauen und Alexander Weber bei den Männern durch.