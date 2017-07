Kirchliche Gebäud e kommen auf den Prüfstand Von Markus Koch Rastatt/Iffezheim - Die katholischen Kirchengemeinden in der Erzdiözese Freiburg sind aufgefordert, eine Gebäudekonzeption erstellen zu lassen. Die katholische Verrechnungsstelle in Rastatt ist gerade dabei, für die Gemeinde Iffezheim-Ried eine solche Konzeption vorzubereiten - als erste Gemeinde in ihrem Zuständigkeitsbereich. Noch vor den Sommerferien soll damit begonnen werden. Diplom-Finanzwirt Thomas Hauns, Leiter der Verrechnungsstelle, und Diplom-Immobilienwirt Reinhard Brunner betreuen sieben Gemeinden mit 25 Pfarreien und 185 Gebäuden. Fragen und Antworten: Was war der Anlass, eine Gebäudekonzeption zu entwickeln? Die Erzdiözese Freiburg hat die demografische Entwicklung der nächsten 20 Jahre untersuchen lassen, der zufolge die Anzahl der Katholiken künftig stark zurückgehen wird. Das bedeutet, dass der hohe Gebäudebestand auf Dauer nicht erhalten werden kann. Viele Kindergärten und Gemeindehäuser sind aus den 1960er und 1970er Jahren. Brandschutzauflagen, Barrierefreiheit und energetische Vorgaben treiben die Renovierungskosten in die Höhe. Hinzu kommt, dass es früher sehr viele Ehrenamtliche für die Gebäude- und Grünpflege gab und heute fast nur noch bezahlte Dienstleister zum Einsatz kommen. Die Idee für eine Gebäudekonzeption kam 2015 auf und wird laufend fortentwickelt. Sie ist für alle Beteiligten noch Neuland. Wie sieht die Situation in der Gemeinde Iffezheim-Ried aus? Die Gemeinde verfügt über vier Pfarrhäuser in Iffezheim, Ottersdorf, Wintersdorf und Plittersdorf, hat aber nur einen Pfarrer. Deshalb stellt sich die Frage, in welches Gebäude investiert wird. Jede Kirchengemeinde entscheidet selbst, wann sie mit ihrer Gebäudekonzeption beginnt. Bei größeren Investitionen will Freiburg jedoch zuerst einmal ein Konzept sehen, bevor es Genehmigungen und Zuschüsse gibt. Wer erstellt die Gebäudekonzeption? Es dürfen ausschließlich Planungsbüros außerhalb der jeweiligen Gemeinden beauftragt werden, damit es keine Interessenskonflikte oder gar Beeinflussungen gibt. Um Neutralität zu sichern, erhalten die beauftragten Ingenieurbüros keine Folgeaufträge für Renovierungen. Es wurde ein Leitfaden erstellt, damit für alle die gleichen Richtlinien gelten. Der Stiftungsrat entscheidet sich für einen Planer und auch das erzbischöfliche Bauamt ist eingebunden. In einer ersten Stufe werden die Gebäude erfasst. Was wird dabei gemacht? Die Bestandserfassung unterscheidet sieben Kategorien: Sakralgebäude wie Pfarrkirchen, Filialkirchen und Kapellen, Pfarrhäuser, die als Dienstwohnung benötigt werden und Pfarrhäuser, die nicht mehr benötigt werden, Gemeindehäuser, Kindergärten, Mietgebäude und Grundstücke. Am Ende der Untersuchung werden die Gebäude nach dem Ampelsystem bewertet. Für jedes Gebäude ist der voraussichtliche Investitionsbedarf für die nächsten 30 Jahre darzustellen, zudem müssen Baurückstellungen gebildet werden. Bei den Gemeindehäusern empfiehlt Freiburg, pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche 30 Euro pro Jahr als Rückstellung einzuplanen und 25 Euro Betriebskosten. Die daraus resultierende Summe wird in Verhältnis gesetzt zu den Einnahmen aus der Kirchensteuer, die mindestens die Hälfte decken sollte. Bei den meisten Gemeindehäusern liegt man jedoch darunter. Welche Szenarien werden in der zweiten Stufe entwickelt? In allen drei Stufen der Konzeptentwicklung sind die Stiftungsräte und der Pfarrer eingebunden. Die Ergebnisse der Bestandserfassung werden in einer Pfarrversammlung vorgestellt, die von den Planern moderiert wird. Bei allen Überlegungen im Hinblick auf die künftige Gebäudenutzung ist zu fragen, ob diese kompatibel mit dem Pastoralkonzept ist. Sakralgebäude sollten so weit es geht erhalten bleiben und nicht veräußert werden, wobei es bezüglich einer verbesserten Nutzung von Kirchen keine Denkverbote gibt. So könnte unter Umständen ein Teil des Kirchengebäudes als Gemeindesaal oder als Pfarrbüro genutzt werden. Es könnte auch eine Kooperation mit einer evangelischen Gemeinde eingegangen werden. Oder eine Kirche wird nur als "Sommerkirche" betrieben, das heißt, dass sie im Winter geschlossen bleibt, um die Heizkosten zu sparen. Welche Schwierigkeiten gibt es, wenn es um das Veräußern von Gebäuden geht? Das Konzept wird in der dritten Stufe von der Gemeinde vor Ort entschieden. Die Planer sprechen Empfehlungen aus. Die Gemeindehäuser auf dem Land wurden häufig unter Mithilfe von Vereinen gebaut, sie waren eine Gemeinschaftsarbeit. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig und unpopulär, sich davon zu trennen. Jede Gemeinde, die etwas verliert, wird damit nicht einverstanden sein. Die Verrechnungsstelle kann nicht einschätzen, wie die Prozesse laufen. Die Regionalstelle Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe bietet pastorale Unterstützung an.

