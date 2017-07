Ein ganzes Netz an Hilfen für Kin der mit Problemen Rastatt (sl) - Der Patient liegt im stillen Kämmerlein auf der Couch und der Arzt hört zu. So stellt man sich psychologische Arbeit vor. Aber bei der Psychologischen Beratungsstelle des Landkreises läuft das ganz anders, wie der zuständige Sachbereichsleiter Johannes Baumann gegenüber dem Jugendhilfeausschuss des Kreistags betonte. "Wir arbeiten sehr vernetzt mit anderen Hilfen", sagte er. Mit einem Fallbeispiel aus dem Beratungsalltag machte Baumann dies deutlich: Der zehnjährige Peter (Name geändert) wird auf Empfehlung des Allgemeinen Sozialen Diensts (ASD) im Jugendamt von seinem Vater in der Psychologischen Beratungsstelle vorgestellt. Er benehme sich in der Schule sehr auffällig durch Stören im Unterricht, aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern, Bewegungsunruhe und Wutanfälle, die er auch zu Hause häufig zeige. Bei der Befragung zur Familiensituation stellt sich heraus: Die Eltern sind getrennt und zerstritten, Peter lebt beim Vater, und die Mutter leidet unter einer psychiatrischen Erkrankung. Nach Aussage des Vaters leidet Peter unter der Trennung der Eltern und wirkt oft verstört nach Umgangskontakten mit seiner Mutter. Im Rahmen ihrer systemischen Vorgehensweise arbeite die Psychologische Beratungsstelle bei Beratungsfällen von Anfang an vernetzt, so Baumann. Das bedeutet: Die zuständige Fachkraft macht sich ein Bild von den an der Entstehung und Beschreibung der Probleme Beteiligten und versucht zu verstehen, welche familiären, nachbarschaftlichen und professionellen Ressourcen zur Lösung der Probleme genutzt werden können. Im Fall von Peter erkundigt sich der Berater - in Abstimmung mit Vater und Mutter - bei den Lehrern in der Schule nach den dortigen Beobachtungen und Lösungsideen. Die Kontaktaufnahme mit Kooperationspartnern erfolge immer nur im Einvernehmen mit der Familie unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zur persönlichen Schweigepflicht der Fachkräfte und zum Sozialdatenschutz. Neben der Schule ist bei Peter der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) im Jugendamt ein wichtiger Ansprechpartner. Dort hatte die Familie wegen der Auseinandersetzungen der getrennten Eltern um die Regelung der Umgangskontakte des Kindes mit seiner Mutter schon um Unterstützung gebeten. Im Zusammenwirken der Familie und der beteiligten Fachkräfte wird nun ein passendes, fachübergreifendes Unterstützungskonzept für die Familie entwickelt. Dabei wird geklärt, ob die psychologische Beratung durch weitere vom ASD organisierte Hilfen zur Erziehung ergänzt werden sollte, etwa durch Sozialpädagogische Familienhilfe mit regelmäßigen Hausbesuchen, eine Fachkraft in der Familie oder eine intensive soziale Gruppenarbeit für Peter. Auch die Einbeziehung der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird erwogen. Als Ergebnis der gemeinsamen Planung bietet die Psychologische Beratungsstelle dem Vater Erziehungsberatung für den Umgang mit den Verhaltensproblemen Peters und für Peter die Teilnahme an einem Gruppenangebot zum Sozialen Lernen an. Zusammen führen Allgemeiner Sozialer Dienst und Psychologische Beratungsstelle mit den zerstrittenen Eltern Beratungsgespräche mit dem Ziel, gemeinsame Regelungen für die Umgangskontakte Peters mit der Mutter zu finden. Um vernetzte Hilfen wie im Fallbeispiel organisieren zu können, benötige die Psychologische Beratungsstelle einen ständigen Austausch mit den wichtigsten Kooperationspartnern. Im Jugendamt informieren sich die Teams und Leitungen von Beratungsstelle und Sozialen Diensten gegenseitig in regelmäßigen fallübergreifenden Kooperationsgesprächen, erklärte der Sachbereichsleiter. Neben der Kooperation mit den Partnern im Jugendamt arbeite die Psychologische Beratungsstelle fallübergreifend und einzelfallbezogen mit einer Vielzahl von Anbietern und Stellen zusammen, insbesondere mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sozialpsychiatrischen Diensten, Ärzten und Kliniken unterschiedlicher Fachrichtungen, Behörden (Sozialamt, Arbeitsagentur, Jobcenter), freien Trägem (Caritas, Diakonie), verschiedenen Beratungsstellen, Frühförderstellen und vielen anderen Einrichtungen.

