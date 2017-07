Gespräche über Hartweg-Nachfolge

Stuttgart

Tarifstreit geht weiter Stuttgart (lsw) - Keine Einigung in Sicht: Auch die fünfte Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Einzelhandels in Baden-Württemberg ist ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gespräche wurden am Dienstagmorgen nach 14 Stunden erst einmal vertagt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Keine Einigung in Sicht: Auch die fünfte Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Einzelhandels in Baden-Württemberg ist ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gespräche wurden am Dienstagmorgen nach 14 Stunden erst einmal vertagt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Sinzheim

"Umbruch zu verkraften" Sinzheim (red) - "Es ist ein Vorteil, wenn ich weiß, wie der Hase hier läuft. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so wie in der Rückrunde bei uns weiterginge. Doch wir haben einen Umbruch zu verkraften", sagte Sinzheims Andreas Lamprecht beim Trainingsstart des Landesligisten (Foto: toto). » Weitersagen (red) - "Es ist ein Vorteil, wenn ich weiß, wie der Hase hier läuft. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so wie in der Rückrunde bei uns weiterginge. Doch wir haben einen Umbruch zu verkraften", sagte Sinzheims Andreas Lamprecht beim Trainingsstart des Landesligisten (Foto: toto). » - Mehr