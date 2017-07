Rennbahnsanierung teurer als geplant

Iffezheim - Die Sanierung des Dachs der Iffezheimer Tribüne auf der Rennbahn ist fast dreimal so teuer wie ursprünglich geschätzt: Rund 50000 Euro waren angesetzt, mit Kosten von 145500 Euro rechnet nun die Gemeinde Iffezheim, wie Bürgermeister Peter Werler in der Gemeinderatssitzung am Montag mitteilte. Vor diesem Hintergrund sollen weitere Maßnahmen geschoben werden.

"Wir haben damals relativ einfache Kostenschätzungen vorgenommen", begründete der Rathauschef den deutlichen Ausreißer nach oben. Es komme bei älteren Gebäuden häufig vor, dass man im Zuge der Sanierungsarbeiten Mängel entdecke, die so zuvor nicht erkennbar waren: "Es waren eben mehr Dachbalken und Sparren verfault als zunächst angenommen, deshalb musste das gesamte Dach inklusive Träger erneuert werden", so Werler, der dem Gemeinderat eine Zusammenstellung der bisherigen Maßnahmen und der Kosten präsentierte.

Für die Erneuerung und Sanierung des Rennbahnareals wurde mit Baden Racing ein Investitionskostenzuschuss von insgesamt 1,2 Millionen Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren vereinbart (wir berichteten). Hierzu wurde mit Baden Racing ein Maßnahmenkatalog mit 21 Punkten festgelegt. Im Haushaltsplan 2016 hatte die Renngemeinde hierfür rund 710000 Euro eingeplant, 490000 Euro sind in diesem Jahr vorgesehen. Am Investitionskostenzuschuss beteiligen sich die Stadt Baden-Baden mit 500000 Euro und der Landkreis Rastatt mit 200000 Euro. Die entsprechenden Teilzahlungen für 2016 wurden auf das Gemeindekonto überwiesen, wie in der Sitzungsvorlage ausgeführt wird. Bis zum 19. Juni dieses Jahres wurden an Baden Racing Zahlungen in Höhe von rund 658400 Euro geleistet. Doch die Dachsanierung ist nicht die einzige Maßnahme, bei der die Kostenschätzung überschritten wurde. So wurden für die Beregnungsanlage 240000 Euro angesetzt, nach aktuellem Stand wird sie 41700 Euro teurer als geplant. Das Bearbeiten des Geläufs wird knapp 140000 statt 100000 Euro kosten. Die Sanierung der Stallpersonalzimmer im Boxendorf wird voraussichtlich 138000 anstatt 100000 Euro kosten.

Im Gegenzug können jedoch bei den versicherungsrelevanten Mängeln (Elektrik, Brandschutz) 131000 Euro eingespart werden. Diese Minderausgaben reichen jedoch nicht aus, um die entstandenen Mehrkosten zu decken.

Die Verwaltung schlug vor diesem Hintergrund vor, vier Maßnahmen zu schieben: Brücke Kameraturm (10000 Euro), Belüftung/Heizung Jockeystuben (10000 Euro), Gummiplatten Aufsattelplatz (50000 Euro) und Beleuchtung Gelände/Gebäude (40000 Euro). "Das ist alles nice to have, muss aber nicht unbedingt jetzt sein", warb Werler dafür, diese Projekte erst einmal ruhen zu lassen. Weiterhin teilte er mit, dass nach der Großen Woche die Loge der großen Sattelplatztribüne saniert werde.

Gemeinderat Harald Schäfer (SPD) kritisierte, dass die Rasenpflege nicht Aufgabe der Gemeinde, sondern von Baden Racing sei. Hubert Schneider (CDU) echauffierte sich, dass man 1,2 Millionen Euro in die Rennbahn investiere und Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister sich dem Gemeinderat bislang nicht vorgestellt habe: "Die Gemeinde ist Kompagnon und ich habe dort unten noch nichts gesehen", beschwerte er sich. Werler sagte zu, einen Termin mit Jutta Hofmeister zu vereinbaren.