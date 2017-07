Bald wieder Kinderlachen in Geßlerstraße 2

Eigentlich war der Kindergarten im Herbst 2016 mit Kind und Kegel - also samt Erzieherinnen und Einrichtung - ausgezogen. Das Ratsgremium hatte im April 2015 entschieden, die Kindertagesstätte "Klitzeklein" in der Händelstraße fortan in Eigenregie zu betreiben und St. Michael dorthin zu "verlegen". Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten gestaltete sich schwierig: Wie sich herausstellte musste im eigentlich neuen Gebäude in der Händelstraße einiges modifiziert, umgebaut und saniert werden, so dass sich der Umzug verzögerte: ein Kraftakt für alle Beteiligten.

Im kommenden Kindergartenjahr gibt es nun einen enormen Zuwachs an zu betreuenden Kindern im Telldorf. Die Gründe: Die Geburtenraten steigen, viele Familien entscheiden sich dazu, ein drittes Kind zu bekommen. Außerdem wird in Ötigheim mit Hagenäcker II derzeit ein Neubaugebiet erschlossen - viele Familien, die dort bauen, haben ihre Eltern bereits in einem Ötigheimer Kindergarten angemeldet. Hinzu kommen noch die Flüchtlingsfamilien im Ort, deren über dreijährige Kinder ebenfalls in den Kindertageseinrichtungen betreut werden. "Natürlich ist das Ganze eine Herausforderung für uns - aber eine schöne. Wir sind positiv überrascht von den Zahlen", meinte Bürgermeister Frank Kiefer. Bliebe es bei den bislang bestehenden Plätzen, können bereits Anfang 2018 keine Kinder über drei Jahren mehr in den bestehenden Einrichtungen aufgenommen werden, weil alle Plätze belegt sind - und das Kindergartenjahr endet bekanntlich erst im Sommer.

Feststehe, dass schnell gehandelt werden und eine Entscheidung getroffen werden müsse. Der Kindergarten Don Bosco wird demnächst zwar um zwei Krippengruppen erweitert, die Plätze, die dort entstehen werden aber dringend für Kinder unter drei Jahren gebraucht. Eine Aufstockung des geplanten Anbaus, um dort zwei Gruppen für Über-Dreijährige unterzubringen, wurde geprüft, aber aus pädagogischen Gesichtspunkten nicht befürwortet. Eine weitere Möglichkeit, die Anmietung von Containern, die im Umfeld von Don Bosco aufgestellt werden könnten, wurde als unwirtschaftlich eingestuft. Denn man müsste mit 85000 Euro an jährlichen Mietkosten rechnen.

Blieb noch das Gebäude in der Geßlerstraße, in dem seit dem Auszug von St. Michael die DRK-Kleiderkammer untergebracht ist. Im April 2015 hieß es noch, in dem Haus stünden einige Sanierungen an. "Das gilt auch weiter", sagte Kiefer im Rahmen der Sitzung am Dienstag. "Die grundsätzlichen baulichen Probleme sind nicht aus der Welt." Deshalb sei die Wiederinbetriebnahme des Hauses der Geßlerstraße auch nur eine zeitlich begrenzte Lösung, die man nutzen wolle, die der Verwaltung und dem Gemeinderat Zeit verschaffe, um andere Möglichkeiten auszuloten. Der Mietvertrag mit der Pfarrgemeinde, der das Haus gehört, soll auf drei Jahre ausgelegt sein, die jährliche Miete beträgt rund 24000 Euro. Die Gruppen, die in der Geßlerstraße untergebracht werden, sollen organisatorisch zum Kindergarten St. Michael gehören.

Dessen stellvertretende Leiterin Carmen Robl begrüßte ebenso wie Christiane Straube, Leiterin von Don Bosco, die Entscheidung. Beide hatten zuvor flammend an die Mitglieder des Gemeinderats appelliert, schnell eine Lösung zu finden. "Unser Team ist an der Grenze der Belastbarkeit angekommen", sagte Robl, die betonte, dass die Außengruppen voll in St. Michael integriert werden und nicht in der Geßlerstraße "vor sich hin wurschteln".